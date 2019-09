Senátor Valenta: Babiš nedokázal připravit žádnou pořádnou reformu

Reforma už tu dávno měla být! Pouze ztrácíme čas... Za celou dobu, co je Andrej Babiš u moci, ať už jako ministr financí, nebo premiér, nedokázal připravit žádnou pořádnou reformu. Stále jsme zahrnováni sliby a posloucháme populistické pohádky o tom, jak se máme dobře. Vláda si tak kupuje voliče a ve skutečnosti z daní nás všech projídá budoucnost. Jenže tím pouze ztrácíme drahocenný čas. Ne jinak je tomu v oblasti důchodového systému. O to razantnější pak navíc reforma bude muset být. Není však možné problém řešit například zvyšováním věku odchodu do důchodu. To, zda člověk bude chtít v důchodu pracovat či nikoliv, musí být jeho svobodné rozhodnutí. Navíc mnoho lidí ve starším věku trápí zdravotní problémy, ubývá jim energie. Není možné, aby chodili povinně do zaměstnání až do smrti! Ve vládě přece sedí dost lidí na to, aby přišli s rozumnějším řešením. Na co je jinak máme?

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

