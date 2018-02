Senátor Valenta: Bez EET živnostníci, ale i spolky

Dalo by se říct - hurá! Jsem rád, že konečně i ministerstvo financí došlo na to, že je naprosto nepřijatelné, aby EET musel používat úplně každý malý živnostník. Jsem proto rád, že můj nápad z roku 2016, když jsem v Senátu poprvé začal mluvit o tom, že je třeba pro EET stanovit alespoň limit od 1 milionů Kč ročního obratu, nezapadl a ministerstvo se teď k němu ve svých vlastních úvahách vrací.

Na druhou stranu jsem však nervózní z toho, že ministerstvo zároveň avizuje, že by EET v případě malých živnostníků bylo nahrazeno měsíčním hlášením tržeb na finanční úřad, což by podle mého soudu mohlo přinést ještě více administrativní zátěže, než vlastní EET. Proto jsem se dopisem obrátil na ministryni financí a vyzval jsem ji, aby ministerstvo předložilo do legislativního procesu návrh novely zákona o elektronické evidenci tržeb, který stanoví úplnou výjimku z EET pro fyzické a právnické osoby do ročního obratu 1 milionu Kč a z EET zcela vyloučí spolky.

Ivo Valenta BPP



senátor

Ministerstvo totiž při svých dosavadních úvahách zřejmě zapomnělo na to, že není férové stanovovat výjimku z EET pro živnostníky a zároveň nechat tuto povinnost na bedrech dobrovolných hasičů, myslivců nebo fotbalistů. Chci věřit tomu, že ministryně financí vezme tyto dlouhodobě opakované argumenty v potaz a zapracuje je již do svého návrhu novely zákona o EET. Pokud ne, určitě je navrhnu opět v Senátu při projednávání tohoto zákona.

Přesto vše a aby bylo jasno, jsem přesvědčen o tom, že nejlepší by bylo zákon o EET úplně zrušit. Ale jsem si vědom toho, že v dnešní politické situaci je to jen těžce dosažitelný cíl. Proto je třeba vládu nenechat bez povšimnutí „bačovat“, ale je třeba hledat alespoň kompromisy a možná řešení.

