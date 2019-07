Senátor Valenta: Bude se nakonec kouřit tajně?

Mám dojem, že situace v naší zemi časem dopadne stejně, jako ve Švédsku ZDE. Nejprve zakážeme lidem kouřit v hospodách a tím je potupně vyženeme před hospody. Následně jim tedy zakážeme kouření i před těmito podniky. Co přijde pak? Zákaz kouření doma? Budou sestaveny týmy kontrolorů a systémy sankcí? Švédsko si vytyčilo, že se stane zemí bez kuřáků. Ano, kouření rozhodně zdraví neprospívá. Sám jsem nekuřák, a dokud byla možnost volby, navštěvoval jsem s rodinou podniky nekuřácké. A na výběr jsem jakožto nekuřák měl. Jenže kuřáci tento výběr nemají. Přitom to, zda budou kouřit nebo ne, je jejich svobodná volba. Logicky by také mělo být svobodnou volbou provozovatelů jednotlivých hospod a dalších podniků, zda v nich budou mít vymezené prostory pro kuřáky či nikoliv. Proč je nutné lidem stále přikazovat, zakazovat, omezovat a vychovávat je? Nepatříme snad do kategorie homo sapiens? Vždyť historie už mnohokrát dokázala, že ten, kdo bude chtít, si stejně cestu najde a stupidní zákazy obejde. Navíc moderním trendem je zdravý životní styl, takže kuřáků ubývá tak jako tak a žádné zákazy na tom nemají nejmenší podíl.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Prezident rozehrál partii, na jejímž konci může být jím oblíbená úřednická vláda Senátor Valenta: Úřednické manévry kolem střetu zájmů Senátor Valenta: Navzdory umělcům stojím za Zbrojovkou Senátor Valenta: Aktivisté spáchali přestupek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV