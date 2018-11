Senátor Valenta: Hrůzná realita

Je faktem, že „ve jménu víry“ bylo historicky ve světě mnoho válek. Dnešní civilizaci ale přece považujeme za vyspělou. O to více mne děsí fakt, že jsou zde stále lidé, kteří nejsou schopni ani v nejmenším respektovat názor druhého. A k nim patří radikální Islamisté. Bohužel i oni se v řadě případů snaží dostat do Evropy a získat zde azyl. Příběh křesťanky, která měla být v Pákistánu popravena za to, že se údajně rouhala, resp. urazila proroka Mohameda (což však ona striktně popírá), je přímo alarmující. Přitom celý příběh vznikl jen proto, že se tato žena dotkla vědra s vodou, na které pak odmítly sáhnout muslimky s tím, že už je nečisté. Ještě horší je fakt, že poté, co muslimka získala svobodu, Islamisté protestují v ulicích a žádají její smrt. Tito lidé jsou schopni popravovat lidi i v případě, že někdo vysloví pouhé podezření na rouhání. De facto tak může kdokoliv nechat kohokoliv poslat na popraviště. V tomto případě už nenávist vůči lidem odlišné víry došla tak daleko, že byl zavražděn i ministr a guvernér, kteří se (zřejmě neprávem) obviněné křesťansky zastali. Co za lidi mohou mít radost z cizí smrti a falešného odsouzení čtyřnásobné matky k smrti? Nedokážu si představit, že by tomu mělo být naopak a křesťané hnali na popraviště každého muslima, který zde provozuje nebo propaguje islámskou víru, případně kritizuje křesťanství. Střežme naši Evropu, ať se k nám podobní nepřizpůsobiví radikálové nikdy nedostanou!

