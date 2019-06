Senátor Valenta: Je správné, že státní zastupitelství začne konat

Je to čím dál horší. Evropská komise nejenže potvrzuje, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu a kvůli tomu by měl jeho Agrefort vrátit přidělené evropské dotace, ale zároveň ostře kritizuje postup českých vládních úředníků, kteří měli dohlížet právě na transparentnost při poskytování evropských dotací. Podle auditní zprávy šlo dokonce o nulovou kontrolu hodnocení, chybějící minimální požadavky pro udělení dotací a dokonce opomíjení etických standardů. A to je podle mne opravdu fatální selhání, které nemůže být snad ani náhodné. Nebo opravdu někdo věří tomu, že jindy extrémně přísný Auditní orgán ministerstva financí takto „selže“ v případě firmy, kterou i přes převod do svěřeneckých fondů stále ovládá premiér Andrej Babiš? To je pohádka, které může uvěřit jen úplný naivka. Proto je správně, že se o celý případ zajímá státní zastupitelství, které by se podle mého soudu mělo velmi zodpovědně soustředit na vedení Babišových svěřenských fondů i jednotlivých firem. Ať se dokáže, jestli (a jak) jsou tito lidé v kontaktu s premiérem Babišem, co spolu řeší, a také jak koordinují nebo nekoordinují společný postup. Jsem opravdu zvědavý na jejich výpovědi pod přísahou. A divím se také všem ministrům i úředníkům, kteří se na tomto dotačním tunelu doposud podíleli, že jim to stojí za to a jsou schopni se vystavovat trestní zodpovědnosti.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Raději nečtěte: Houstne to, pane Babiši. Před zítřejší akcí je národ ve varu Babišův průšvih s EU: Horší než Berlusconi! zní z Francie. A ještě prý udeří Lenka Bradáčová Sejde se vláda, asi bude mluvit i o auditu EK o Babišovi „Sorry jako.“ Naštvaný Babiš o střelbě v letadle i o dotacích EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV