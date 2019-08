Senátor Valenta: Na co tu vládu máme? Jeden nápad „lepší“ než druhý…

Co to zase je? Důchody mají pomoci zaplatit hlavně živnostníci, aby tak odvrátili další posouvání hranice odchodu do důchodu? Probůh proč? To budeme v naší společnosti uměle vytvářet dva tábory – zaměstnanci x živnostníci? Nikdo nechce povinně pracovat do sedmdesáti nebo osmdesáti let a plně s tím souhlasím. Často to lidem ani zdravotní stav a energie neumožňuje a ten, kdo pracovat dobrovolně chce i přes důchod, tu možnost má, a to je v pořádku. Podmiňovat ale cokoliv další šikanou živnostníků, to už je hrubě přes čáru. Copak neexistuje jiné řešení? Na co teda tu vládu máme, když se z ní nevysype kloudný nápad? Není možné živnostníky zatěžovat dalšími daněmi a odvody. Už dnes jsou bráni na hůl, valí se na ně jeden byrokratický nesmysl za druhým – EET, kontrolní hlášení, neustále kontroly a podobně – přitom se na ně společnost stále dívá jako na podvodníky. Sami si musí hledat a zajišťovat práci a zakázky, nemohou si dovolit být nemocní, často ani jet na dovolenou, jsou v práci téměř nonstop. Vláda si to zjednodušuje. Není schopna najít penzijní reformu, tak to odnese živnostník – „otloukánek“ Babišovy vlády. Odmítám, aby na tuto neschopnost dopláceli živnostníci, ale ani běžní zaměstnanci. Ve vládě sedí dost lidí na to, aby našla jiné řešení. Pro mne za mne, ať si na vyrovnání schodku klidně použijí prostředky z údajně neoprávněně čerpaných dotací pro Agrofert.

Ivo Valenta BPP



senátor

Psali jsme: Věk odchodu do důchodu. Revoluce ve stravenkách. O tom uvažuje ministryně Schillerová Vystrčil (ODS): Vláda při zvyšování důchodů zapomněla na matky, chceme její chybu napravit Daňový problém, na který doplácí ti nejchudší. Škrty? A co zdravotnictví a školství? Docentka Švihlíková má pár otázek pro pravici Markéta Šichtařová za vás prostudovala státní rozpočet. Objevila spoustu nenápadných skrytých kolonek, ve kterých létají miliardy

