Senátor Valenta: Na křečka patří motyka! Již nesmí blokovat výstavbu dálnic ve Zlínském kraji

Již 15 let blokují ekologičtí aktivisté výstavbu dvou důležitých dálnic ve Zlínském kraji. Důvodem je údajný výskyt zvláště chráněných druhů zvířat, mimo jiné např. křečka polního. Navazující soudní obstrukce, které aktivisté pořád dokola iniciují, pak prozatím zastavili veškeré stavební práce. Změnit to má i nová petice, pod kterou se podepsalo přibližně 15 tisíc lidí a kterou ve středu 4. dubna 2018 předal v Senátu její iniciátor Libor Lukáš, předseda sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

„Již můj děda mne učil, že na křečka patří motyka. Ani ve snu by mne nenapadlo, že se právě křeček jednou stane tím, na koho budou ekologičtí aktivisté svalovat svou snahu zcela zablokovat výstavbu klíčových dálničních tepen, který by spojili Slovácké i celý Zlínský kraj se světem. Přitom si aktivisté vzali jako rukojmí tisíce rodin, které denně trpí u přetížených, nevyhovujících a tedy nebezpečných okresních silnic. S tímto stavem se nejen jako senátor, ale také jako krajský zastupitel nehodlám smířit a budu bojovat všemi prostředky za to, abychom společnými silami porazili tyto nepřejícné ekologické aktivity a konečně dopřáli občanům našeho regionu kvalitní dopravní spojení,“ uvedl Ivo Valenta, slovácký senátor a zastupitel Zlínského kraje.

„Potěšilo mne, že petici na podporu dálnice D49 a D55 podpořilo bezmála 15 tisíc lidí. Je to jasný vzkaz, že ekologické spolky, které blokují dálnice, hájí tak akorát své vlastní zájmy a prospěch, nikoliv zájmy občanů Zlínského kraje. Občané našeho kraje tím jasně říkají, že dávají přednost dálnicím, ne křečkovi, který si rád najde své útočiště kousek vedle,“ dodal Ivo Valenta, který dlouhodobě podporuje snahy o rozjezd výstavby klíčových dálnic.

Ivo Valenta BPP



autor: PV