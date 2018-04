Senátor Valenta: Naučme děti nedělat dluhy

S finanční gramotností se musí začít už ve školách. Docela mne děsí aktuální statistiky, které mluví o tom, že až polovina dětí nedokáže hospodařit se svým kapesným a vzniklou situaci řeší půjčkou. Podle mého soudu bychom právě naše děti měli v rodinách i školách učit k hospodárnosti a vychovat v nich správné návyky při řešení svých financí. Děti, které se nenaučí v dětství vážit si hodnoty peněz, ale také si nezvyknou na to, že bezhlavě si stále dokola půjčovat je prostě špatně a že to může vést k vážným situacím, pak mohou v dospělosti prožít spoustu zbytečných problémů. Určitě se budu zasazovat o to, aby právě finanční gramotnost a základní principy hospodaření s penězi se promítly do školních rozvrhů. Jestli děti učíme ve škole také to, jak správně pečovat o své zdraví, tak je třeba, abychom jim pomohli naučit se pečovat o své peníze. Jedině tak se v budoucnosti nedočkáme dalšího rozmachu exekucí, osobních bankrotů, apod.

