Senátor Valenta: Navzdory umělcům stojím za Zbrojovkou

Falešní moralisté mne prostě nepřestanou nikdy udivovat. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je prestižní společenskou událostí evropského významu a Česká zbrojovka Uherský Brod je neméně úspěšnou a renomovanou společností se staletou tradicí, která navíc na Slovácku dává práci téměř dvěma tisícům zaměstnanců.

Myslím si, že by se aktivističtí umělci, kteří kritizují fakt, že je právě Česká zbrojovka jedním z partnerů festivalu, měli věnovat spíše svému povolání, možná si dopřát méně bujarých večírků v Karlových Varech a odpustit si takové neopodstatněné veřejné soudy. Pověst totiž kazí především sami sobě. A jestli bylo jejich cílem to, aby sami sebe zviditelnili, protože jinak toho nejsou v záplavě karlovarských hvězd vůbec schopni, tak se jim to vskutku podařilo, jen s tím rozdílem, že sami mají z ostudy kabát.

Ivo Valenta BPP



