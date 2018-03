Senátor Valenta: Opakovaně jsme na ignoraci vlády ohledně GDPR upozorňovali v Senátu

Vláda pořád spí - Již za deset týdnů začne i v České republice naplno platit evropské nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Naše vláda však dále spí a ani zdaleka není připraven český implementační zákon, který by evropské nařízení upřesnil do českých podmínek a hlavně dal všem, kterých se GDPR týká, jasné a srozumitelné noty k tomu, co a jak musí splňovat, aby se vyhnuli třeba i likvidačním pokutám. Opakovaně jsme na tuto nestoudnost vládních představitelů upozorňovali také v Senátu. Vláda však zatím dále spí a tváří se, že vše je v pohodě, že evropské nařízení vlastně všechno podstatné popisuje a že vlastně to pro firmy a organizace, které doposud řádně dodržovali dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, nebude zas nic podstatně nového. Avšak opak je pravdou. Na povrch totiž postupně vyplouvají další a další souvislosti, na které nejsou české firmy ani organizace připraveni. Vždyť sama Hospodářská komora předpokládá, že toto nařízení zasáhne až pětinu českých firem zcela nepřipravených. A to už se ani nebavíme o malých živnostnících, na které GDRP také dolehne (více na toto téma jsem psal zde) A pak že vláda „maká“…

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Karol Hrádela: Mnozí poctiví podnikatelé jsou vyděšení a vyhazují peníze oknem Hospodářská komora: Povinnostmi GDPR se zabývá už přes 80 procent firem. Upravují vnitřní směrnice i smlouvy Senátor Vystrčil: GDPR se dotkne i soukromých subjektů v řádu statisíců Senátorka Chmelová: GDPR - pro jednoho strašákem, pro jiného zlatým dolem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV