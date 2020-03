Senátor Valenta: Pandemie je příležitostí k renesanci živnostníků

reklama

Celý svět dnes řeší, jak alespoň zpomalit šíření pandemie. Jeden stát vedle druhého přijímá naprosto bezprecedentní opatření, uzavírá hranice, školy, restaurace, většinu obchodů, nařizují se přísná karanténní opatření. Život většiny lidí se téměř zastavil. A s tím zatáhla za ruční brzdu také většina podnikatelských aktivit, které se zabrzdily doslova ze dne na den. Úplně bez tržeb skončila většina živnostníků, jiné podniky omezily nebo v důsledku řetězících se problémů zcela zastavily výrobu či poskytování služeb. Celosvětová ekonomika tak utrpěla obrovský šok, který zde v historii ještě nikdy nebyl, a jehož následky umí dnes odhadnout jen málokdo.

A právě v těchto chvílích je možné vidět, jak moc důležité je mít v zemi schopné živnostníky, úspěšné podnikatele a zkušené manažery. Lékaři, sestřičky, hasiči i policisté dnes stojí v první linii medicínského boje s pandemií. Ale bude to právě podnikatelský sektor, který již v těchto dnech stojí také v prvních řadách boje s ekonomickou krizí, kterou pandemie způsobí. Jsou to právě podnikatelé, kteří teď dělají všechno proto, aby dokázali na vzniklou situaci co nejrychleji zareagovat a udrželi své podnikání při životě. Ale nedělají to sami pro sebe, byť často sami řeší existenční boj o vlastní přežití. Je to také boj za zachování pracovních míst pro statisíce zaměstnanců. Je to boj za to, aby zde měl i v budoucnu kdo péct chleba, šít oblečení, stříhat vlasy, hrát divadlo, vyrábět víno či pálit slivovici. A v konečném důsledku je to boj za to, aby mohl i nadále fungovat veřejný sektor, aby měl stát z čeho platit školství, zdravotnictví, opravovat staré či budovat nové silnice.

Jsou to právě podnikatelé, kdo vytváří hodnoty a kdo je motorem celé ekonomiky. Jsou to oni, kdo musí mít nápad, dokázat ho zhmotnit, zorganizovat a prodat. Často ne sami, ale díky dobře seřízenému soukolí svých spolupracovníků a zaměstnanců. Jsou to podnikatelé, kdo svým úsilím získává peníze k zajištění obživy nejen pro sebe, ale také jejich zaměstnance a stát jako takový.

Bohužel v poslední době byl podnikatel ten, kdo byl spíše terčem nejrůznějších regulací, daňového ždímání a státního šikanování. Vždyť ČR má snad nevyšší daňové zatížení práce. Na každého sebemenšího živnostníka si mohou „zakleknout“ na dvě desítky kontrol či inspekcí, byrokraté jsou vládci všeho a kdo se jen trochu vzepřel státní zvůli, mohl počítat s pořádnou dávkou nepříjemností a komplikací. Vrcholem deziluze nejen pro většinu podnikatelů tak bylo sledovat, jak těžce vydělané peníze se stále větší dravostí pohlcuje nenasytný státní rozpočet, ze kterého pak tyto prostředky „šikovně“ mizí na absolutní hlouposti. Tu na politické neziskovky či ekologické aktivisty, tam na podporu multikulturalismu, uprchlíků, genderu či jiných „cool“ myšlenek, případně na absurdní dotace, které jen pokřivily tržní prostředí a nahrály velkým, aby byli ještě více pohřbíváni malí.

Přitom živnostníci a podnikatelé by potřebovali tak málo. Stabilní, jednoduché a transparentní prostředí, ve kterém mohou trvale a férově rozvíjet své aktivity. Právě takové prostředí by dokázalo nejlépe zajistit, aby firma byla schopna generovat stabilní ekonomickou prosperitu, ze které budou následně těžit jak zaměstnanci, tak stát, a tedy i veřejné rozpočty.

Každá krize vyvolává řadu příležitostí. Chtěl bych být optimista nejen v tom, že se nám podaří tuto celosvětovou pandemii co nejdříve zastavit, ale také v tom, že doba, která nastane, bude právě velkou výzvou k renesanci postavení podnikatelů, a to nejen v naší zemi. Chci věřit, že skončí doba ostudného plýtvání veřejnými zdroji, a že budeme společně nahlížet na podnikatele jako na výkonný generátor, díky kterému můžeme opět rozhýbat soukolí celosvětové ekonomiky.

A to, že si to uvědomují i vlády a lídři mnoha světových velmocí, začíná být pomalu ale jistě zřejmé již v těchto nelehkých dnech. Jenže nesmí to skončit jen u finančních injekcí, které jsou často motivovány snahou ochránit zaměstnance a tím i dnes těžce financovatelný sociální systém. Mělo by dojít k radikální změně vnímání toho, kde vznikají skutečné hodnoty a prosperita.

Proto navrhuji, aby vláda na následující tři roky razantně snížila všechny daně z příjmů firem i zaměstnanců, ale také snížila DPH. Jsem přesvědčen o tom, že tímto krokem by celý podnikatelský sektor přešel z krize do tolik potřebné perspektivy.

