Senátor Valenta: Populismus

Kauza nezákonného zabíjení tygrů kvůli obchodu s jejich masem je smutným a tragickým příběhem, který by ovšem neměl vést k podobným nesmyslným návrhům, jaký předkládají lidovci. Říkám to stále: zákazy dalšímu porušování stávajících pravidel nezamezí. Jedinou možnou cestou je důslednější kontrola a vymáhání právě těch stávajících pravidel. Nechápu, proč by na bestiální chování několika zločinců měli doplácet slušní provozovatelé zoologických zahrad, které jsou vyhledávaným cílem rodin s dětmi a dávají radost i poučení. Proč opět trestat ty, kteří se ničím neprovinili, kvůli zločinům jiných? Copak si předkladatelé tohoto návrhu opravdu myslí, že po zákazu soukromých ZOO se již žádný podobný případ nikdy neobjeví? Lidé, kteří týrají a zabíjejí nezákonným způsobem zvířata, zde bohužel vždy byli a budou, a to i přes všechny zákazy. A měli by být dopadáni a trestáni přísným způsobem. Skutečnost, že se tak v tomto případě stalo, je důkazem, že systém funguje. Podobné návrhy nelze vnímat jinak, než jako populismus, který se z aktuální kauzy snaží vytěžit laciné politické body.

Ivo Valenta BPP



