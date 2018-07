Senátor Valenta: Projídání budoucnosti

Hospodaření současné (ale i minulé vlády) je vskutku tragické. Ačkoliv se daří naší ekonomice a peněz je dostatek, státní rozpočty jsou jeden jako druhý tvořeny se schodky řádově v desítkách miliard, vláda není schopna šetřit a činit strukturální reformy, které by nás připravily na horší čas a k tomu všemu se snaží vyždímat podnikatele víc než je zdrávo. Chce-li se někdo chlubit dobým hospodařeím a třeba tím, že se v jednom jediném roce podařilo snížit státní dluh, apk musí nejprve v dlouhodobé perspektivě prokázat, že je to jeho zásluha a že příslušné kroky a opatření bude činit i nadále. Tak tomuale v našem případě, v případě hnutí ANO, které již pátým rokem spravuje ministerstvo financí, není. Hlavním heslem premiéra Babiše je “řídit stát jako firmu”. Takto se ale firma opravdu neřídí. Tak se dá řídit snad jen Agrofert, který žije z dotací z veřejných peněz a vykazuje to jako zisk. Veřejné finance v rukou hnutí ANO jsou opravdu tragédií, na kterou bohužel doplatíme v budoucnu. Současné projídání peněz je zlozvyk, kterého se stát bude jen těžko zbavovat.

Ivo Valenta BPP



autor: PV