Senátor Valenta: Divadýlko před volbami

Vůbec se nedivím, že řada brněnských politiků považuje návrh náměstka Hollana za teatrální gesto, kterým se chce před volbami zalíbit voličům. Hnutí Žít Brno by rádo do Brna přijalo desítky migrantů s tím, že to nikomu neublíží. S tímto zásadně nesouhlasím. Otázku přijímání či nepřijímání uprchlíků (z nichž navíc patří většina mezi tzv. „ekonomické migranty“) by měl řešit stát, nikoliv komunální politik, ať už se chce vlichotit a zavděčit voličům dva měsíce před volbami sebevíc. Rolí komunálního politika by měla být především péče o místní obyvatele, ne o cizince. Nezaslouží si snad větší podporu než uprchlíci matky samoživitelky, senioři, rodiny s dětmi nebo například sportovní klouby určené dětem? Vůbec se nedivím, že toto gesto odsuzují i Hollanovi koaliční partneři.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Premiér si protiřečí Tak EU chce dále pomáhat špinavé práci pašeráků? Salvini nabídl plán, jak se zbavovat imigrantů. Reakce Bruselu ho velmi rozčílila V Brně to vře. Hnutí Žít Brno se přihlásilo o uprchlíky z Itálie a je zle: Vlastizrada. Proto ty tisíce volných bytů... Žít Brno vyzvalo k přijetí migrantů, napíše do Itálie i Babišovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV