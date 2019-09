Senátor Valenta: Pošta patří do obcí

Nikdy jsem nesouhlasil s rušením poboček České pošty v obcích. Je pro mne nemyslitelné, aby například senioři museli pro své důchody nebo kvůli hrazení poukázek SIPO jezdit do větších měst. Naopak si myslím, že pošta by měla své služby zkvalitnit. Vždyť jsou na denním pořádku stížnosti lidí například na doručovatele, kteří se často ani neobtěžují zazvonit na zvonek u dveří a do schránky rovnou házejí lístek s tím, že adresát nebyl zastižen. Ten je přitom prokazatelně doma. Jsem navíc přesvědčen o tom, že České poště by měla vyrůst pořádná konkurence – a to nejen v oblasti doručování balíků, ale také peněžních a listovních služeb. Teprve pak by si opravdu začala vážit zákazníků a své služby by (snad) zlepšila natolik, že by se nemusela propadat do dalších ztrát a uvažovat o rušení poboček.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Návrat k dětským jeslím Senátor Valenta: D-O-L: Ano, nebo ne? Senátor Valenta: Cyklisté neprošli! Zatím... Senátor Valenta: Teta Gréta káže vodu a pije víno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV