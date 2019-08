Senátor Valenta: Považovat polibek pro vítěze za sexistickou scénu může jen blázen

Co to zase je?! Pokračování moderního feministického či aktivistického trendu? Budeme za pomocí demonstrací rušit hostesky na prestižních cyklistických či motoristických závodech, jelikož je tato tradice prý „neuctivá k ženám“? Co je to zase za nesmysl?! Vždyť pro modelky je účast na podobných soutěžích prestiží a možností zviditelnění se. Každá z nich se ráda propaguje, je to přece náplň její profese a zdroj obživy. Nikdo je k účasti na podobných akcích nenutí.

Pokud s tím má kdokoliv problém, nemusí se na to dívat. Nebo by snad u rychlých kol měli stát výhradně muži, případně ještě lépe osoby třetího, čtvrtého a případných dalších pohlaví? Pak by to bylo v pořádku? Zřejmě jsem ze staré školy, ale považovat např. polibek pro vítěze za sexistickou scénu může jen blázen. Rychlá auta a krásné ženy odjakživa patřily k sobě. Tak, jako muž a žena, máma a táta, babička a děda a podobně.

Pokud má někdo jiný názor či orientaci, je to v pořádku a čistě jeho soukromá věc, jeho život. Ale proč kvůli tomu budeme převracet tradice? Veškeré tyto aktivity, mezi nimiž je např. bezpohlavní oslovování cestujících v některých metrech, či budování veřejných záchodů pro třetí pohlaví, jsou podle mne daleko za hranou. Autoři těchto myšlenek se evidentně nudí a měli by se zaměstnat něčím užitečnějším.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Svět se mění, ale rodina je stále prioritou Senátor Valenta: Takto má vypadat ochrana země Senátor Valenta: Znovu předložíme nový zákon na zrušení EET Senátor Valenta: Postavme se proti dalším nesmyslným regulacím a buzeraci živnostníků a drobných podnikatelů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV