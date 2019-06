Senátor Valenta: To už vážně Evropa klesla tak hluboko?

Plně souhlasím se studentem, který v diskuzi učiteli (navíc velmi slušně) řekl, že existují pouze dvě pohlaví. Mužské a ženské. Dost dobře proto nechápu, jak mohl být za tato slova vykázán ze třídy. A už vůbec mi hlava nebere, proč namísto toho, aby byl potrestán učitel za to, že žákovi neumožnil projevit vlastní názor a ještě ho za to ponížil vyhodzením ze třídy, dostal další sankci opět žák – důvodem bylo, že zveřejnil video jako důkaz.

Jen díky němu ale můžeme vidět, kam evropské školství v praxi spěje. A je to smutná podívaná. Dětem a mládeži se vnucují názory a za pravdu se trestá. To už tady ale v historii bylo, nebo ne? Na základních, na středních i vysokých školách či univerzitách se od jakživa učilo o dvou typech pohlavních soustav. O mužské a ženské. Rodí se tedy kluci a holky. Nic víc a vždy to každému stačilo. Také křesťané hovoří o stvoření muže a ženy.

Znáte snad někdo z encyklopedií nebo učebnic biologie třetí, čtvrté či páté pohlaví? To už vážně Evropa klesla tak hluboko, že se pouhým sdělením faktů dopouštějí lidé diskriminace?

Více ZDE

Ivo Valenta BPP



senátor

autor: PV