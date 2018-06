Senátor Valenta: Údajné zmírnění EET aneb Buzerace střídá buzeraci

Rodící se koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů se prý shodla na tzv. zmírnění elektronické evidence tržeb. Určitý návrh tohoto „zmírnění“ je již dokonce po mezirezortním připomínkovém řízení a vznikl nejen v reakci na prosincové rozhodnutí Ústavního soudu, který zejména zrušil evidenci bezhotovostních plateb, původní termín náběhu 3. a 4. vlny EET a také povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo, které u živnostníků obsahuje rodné číslo. Údajné úlevy pro podnikatele s nejmenším rozsahem činnosti, které s vláda v tomto návrhu ale chystá nabídnout, se skutečně nedají nazvat jinak než jako chabá hříčka, která má tak jako vždy jen působit efektně, ale ve skutečnosti nepřináší zásadní očekávanou a nezbytnou změnu.

O co jde? Vláda hodlá podnikatelům, kteří nepřekročí hranici evidovaných tržeb 200 tisíc korun ročně, zrušit povinnost elektronické evidence tržeb. To zní vcelku rozumně, že? Sice bych uvítal, kdyby tato hranice byla alespoň půl milionu či milion (srovnatelně s hranicí pro povinnost odvádět DPH), ale kdo by od ANOfert vlády čekal zázraky... Ovšem pozor, má to jeden háček. Dotyční budou sice osvobozeni od EET, nicméně namísto toho budou muset své tržby evidovat na papíře a jednou za čtvrt roku je vykázat prostřednictvím formuláře finančnímu úřadu. Zároveň s tím budou mít i nadále povinnost vydávat zákazníkům účtenky a nově si budou muset jejich kopie schovávat.

Musím říct, že tento návrh je vskutku výsměchem, změnou pro změnu, pouhým šidítkem, které má snad působit vstřícně a velkoryse. Tak tomu ale opravdu nebude. Pouze jeden způsob buzerace nahradí jiný, a to ještě u poměrně úzké skupiny podnikatelů, která sice možná ocení, že si nebude muset pořizovat příslušný hardware a software (byť část z této skupiny si jej již pořídit bohužel musela), ale rozhodně pro ni bude další komplikací častější běhání po úřadech a další zbytečné papírování.

Mám pocit, že vláda si touto „revoluční změnou“ z nás všech dělá pouze srandu. Je to jen další důkaz toho, jak jsou současné politické garnituře v exekutivních funkcích podnikatelé a živnostníci ukradení a jak nemá ani trochu problém s tím si s nimi jen tak pohrávat. Novela nejen, že nepřináší žádnou avizovanou úlevu, ale je s ní spojeno navíc i to, že nakonec díky úpravám dle rozhodnutí Ústavního soudu dojde na spuštění 3. a 4. vlny vztahující se na řemesla a služby. Pokud tedy dojde na schválení, dojde i na zavedení EET také tam, kde to nejvíc postrádá smysl a kde bude i nadále nejsnazší jakoukoliv evidenci obcházet. Jsem přesvědčen, že stejně jako u předchozích vln EET i zde bude ještě více efekt pro státní rozpočet nicotný a dopad na podnikatelské prostředí katastrofální, protože podvodníci si vždy najdou cestu, jak nové povinnosti obejít, a poctiví podnikatelé jen doplatí na nové povinnosti, které je budou stát zbytečné výdaje.

Údajné zmírnění zákona o EET se tak nekoná. Nemám nadále důvod měnit nic na svém názoru, že EET je od začátku do konce špatně. Je to zbytečný projekt, který stál soukromé kapsy i státní kasu mnoho peněz, neoprávněně nutí podnikatele z vlastních zdrojů si pořizovat kontrolní mechanismus na sebe samé, nárůst výnosů z daní je neprokazatelný a je způsoben spíše současným ekonomickým růstem a Ministerstvo financí kolem všeho jen mlží a vymýšlí, jak se klamavě vypořádat s oprávněnou kritikou. Samozřejmě, budu i nadále podporovat všechny snahy o zrušení EET jako takové. To je v současné chvíli ovšem nereálné. Namísto falešného vládního zmírnění EET jsem pak tedy v tuto chvíli přesvědčen, že daleko dřív je třeba protlačit legislativním procesem návrh na výjimku z EET pro neplátce DPH, který předložili pravicoví poslanci a který je v tuto chvíli před druhým čtením. Pokud se tento návrh dostane k nám do Senátu, učiním maximum pro to, aby byl schválen.

