Senátor Valenta: Vláda Babiše zavedla do podnikatelského prostředí mafiánské praktiky výpalného

VÝPALNÉ! Připadá mi to neuvěřitelné! Vláda Andreje Babiše zavedla do českého podnikatelského prostředí mafiánské praktiky výpalného, které jsou navíc řízeny přímo státním aparátem. V tuto chvíli jsou to „pouze“ banky, které dostaly na výběr: "buď vám zavedeme vysoké sektorové daně a část vašich zisků poputuje do nenasytného státního rozpočtu, nebo budete „dobrovolně“ přispívat do Národního rozvojového fondu". Sice nevím, co je na tomto rozhodování dobrovolného, ale je pochopitelné, že banky raději podlehly tlaku Andreje Babiše a podepsaly memorandum, na základě kterého budou posílat peníze do nového fondu. I přes pozitivní PR, které se snaží vláda tomuto údajně revolučnímu nápadu vytvořit, je nutné si uvědomit, že tyto peníze banky nebudou posílat do státního rozpočtu, který má svá jasná a zákonem daná pravidla. Budou je posílat do fondu, který bude „vlastnit“ Českomoravská záruční a rozvojová banka (bude jediným akcionářem). Rozhodovat o tom, na co budou peníze použity, nebudou běžné státní orgány, ale „Národní investiční rada“, kterou bude tvořit devět odborníků. Nepopírám, že je třeba, aby se v České republice konečně rozhýbaly investice. Především v oblasti dopravy o tom my na Slovácku a celém Zlínském kraji víme své. To už ale vláda Andreje Babiše měla řešit dávno namísto toho, aby prohýřila hospodářský růst líbivými „dárečky“ pro své voliče. Tento „fond“ a celá pohádka kolem něho je jen dalším předvolebním trikem a především zdrojem peněz, o kterých bude rozhodovat Andrej Babiš a jeho blízcí.

Ivo Valenta BPP



senátor

autor: PV