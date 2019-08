Senátor Valenta: Za současného stavu naprosto schází kontrola

V současné době se vedou diskuze o zvýšení příjmů zdravotnictví, což neznamená nic jiného než zvýšení daní. Konkrétně jde o navýšení odvodů do zdravotnictví o 2 procentní body ze 7% na 9% HDP. Takto vysoké dodatečné zdanění by dopadlo především na pracující, kdy by musel každý zaměstnanec s průměrnou mzdou odvést ročně pojišťovnám o desetitisíce korun navíc.

Nemůžeme ale přece začínat od konce! Nejdříve musíme znát jasnou vizi státu, a pak teprve může někdo přemýšlet nad navýšením povinných odvodů. Nutit občany k tomu, aby sáhli hlouběji do kapes, aniž by bylo jasné, co se tímto krokem změní, je opravdu špatně. Potřebujeme férová pravidla, jak stát a pojišťovny tyto peníze ve prospěch občanů využijí.

I k tomu směřuje ústavní stížnost, kterou jsem inicioval, a kterou podepsalo bezmála pět desítek senátorů. Za současného stavu naprosto schází kontrola, že se peníze, vybrané z daní, dostanou k nemocným, že se nerozkradou ve státním sektoru, neproplýtvají v neefektivních nákupech, případně se neztratí bez efektu v bezkoncepčních dotacích a "národních investičních plánech".

