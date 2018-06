Senátor Valenta: Zastavil jsem experiment v podobě sloučených nemocnic

A jeho návrh podpořila většina přítomných zastupitelů.

„Na podzim tomu budou již dva roky od doby, kdy získal Zlínský kraj nové politické vedení. V tuto chvíli je to již více než rok od chvíle, kdy do čela nemocnic usedlo nové představenstvo. Stále jsme se však nedočkali kvalitní a erudované koncepce budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji. Na pondělním zasedání zastupitelstva Zlínského kraje nám byl předložen další ze série nekvalitních a povrchně zpracovaných materiálů. Stále tak neexistuje řádně zpracovaná a oponovaná koncepce. Mimořádně špatná je také úroveň komunikace tohoto tématu s odbornou i laickou veřejností. Navíc tento materiál obsahuje spoustu velmi diskutabilních věcí, jako je fúze nemocnic nebo výstavba zbrusu nové nemocnice na utajeném místě,“ uvedl Ivo Valenta, krajský zastupitel a slovácký senátor, a doplnil: „Mám velkou obavu, že by schválením tohoto materiálu došlo ke zhoršení kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče ve Zlínském kraji, proto jsem navrhl úplně vyřadit tento bod z programu zasedání zastupitelstva a tedy nedovolit jeho schválení.“

Podle senátora Valenty musí být centrem zájmu zastupitelů především pacient, nikoliv forma řízení a organizace nemocnic. „Při mé minulé návštěvě v KNTB jsem byl přímo šokován absolutně nedůstojnými podmínkami v ponurých a přeplněných prostorách interního oddělení, kde polehávali pacienti na pojízdných lůžkách a čekali, co s nimi bude. O tom, co jsem se dozvěděl od zdravotních sester, lékařů nebo na odborných konferencích, bych pak mohl mluvit hodně dlouze a emotivně. Pacienty nezajímá naše „fúze - nefúze“, ale jejich zdraví a kvalita léčby. O tom se tady konečně začněme bavit, protože podmínky pro naše pacienty jsou především v této nemocnici, například na uvedeném oddělení, přímo katastrofální!“ apeluje senátor Valenta.

„Jako podnikatel, který má ve svém portfoliu desítky samostatných obchodních společností, odmítám model organizace a řízení prostřednictvím jedné megalomanské firmy. Kdybych všechny mé společnosti měl nacpat „fúzí“ do jednoho pytle a někdo mi tvrdil, že to bude fungovat líp a efektivněji, hnal bych takové rádce doslova „sviňským krokem“. Sám takovému modelu řízení nevěřím a nebudu jej proto podporovat ani v případě krajských nemocnic,“ dodal.

Senátor Ivo Valenta zároveň vyzval hejtmana i Radu Zlínského kraje k podpoře jeho nové iniciativy, která spočívá v podání Ústavní stížnosti. Na jejím základě očekává od Ústavního soudu zrušení nespravedlnosti a nerovnosti v zákonech, na základě kterých dochází celé roky k viditelné diskriminaci pacientů ze Zlínského kraje, a to v souvislosti se špatně nastaveným systémem úhrad za poskytovanou zdravotní péči v krajských nemocnicích.

