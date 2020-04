Senátor Větrovský: Okamžitá finanční pomoc je žádoucí a měla by být provedena neprodleně

reklama

Dovolte mi, abych vás tedy seznámil se zpravodajskou zprávou k senátnímu tisku č. 227. Já si myslím, že mi velmi ulehčila práci paní vicepremiérka, která tady návrh velmi obsáhle vysvětlila. Takže jenom ve stručnosti.

V Poslanecké sněmovně hlasovalo ve finálním hlasování 102 poslanců ze 102 přítomných pro ten návrh, který nakonec byl schválen. My ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jsme dnes přijali usnesení, ve kterém doporučujeme schválit zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, kdy ze 7 přítomných senátorů 7 hlasovalo pro tento návrh. Teď stručně k obsahu zákona.

Já si myslím, že zásadním bodem, zásadní premisou pro projednávání je to, že jde skutečně o přímou pomoc ekonomicky zasaženým podnikatelům v důsledku krizových opatření. Proto okamžitá finanční pomoc je žádoucí a měla by být provedena neprodleně. Tedy apel na rychlost toho provádění. Co se týče obsahu zákona, tak zásadně on prošel třemi takovými fázemi. Nejprve to byla fáze, kdy zákon byl předložen ve vládní verzi a v podstatě zůstaly z něho pro dnešní projednání dva zásadní parametry.

A to je, že výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč. A že bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 13203 lidí

Ta druhá fáze nastala v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny, kde ten zákon prošel komplexním pozměňovacím návrhem, tuším, že paní poslankyně Vostré a pana poslance Volného. A tento komplexní pozměňovací návrh si poté osvojilo plénum Senátu a diskutovalo se už... Nebo další pozměňovací návrhy, které padaly na plénu Poslanecké sněmovny – a bylo jich 26 – byly podávány právě k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu. To znamená, že v rámci debaty v Poslanecké sněmovně byly v té třetí fázi přijaty dva zásadní pozměňovací návrhy tuším, že pana poslance Stanjury, kdy došlo k osvobození podpory od daně z příjmů o ošetřovného.

A druhý, tuším, že byl rovněž od pana poslance Stanjury spolu s panem poslancem Romanem Kubíčkem, a šlo o to, že možnost podání žádosti bude zasílat i emailem s naskenovaným podpisem, což by mělo ulehčit možnost podání té žádosti.

Nyní si dovolím shrnout, že v podstatě o 25.000 Kč od 12. března do konce dubna tedy mohou žádat tyto entity: osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají svou činnost jako hlavní, OSVČ, kteří vykonávají svou činnost jako vedlejší. Jde o invalidní a starobní důchodce, podnikatele na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pečující o postiženou osobu, studenti do 26 let, OSVČ, kteří pobírají ošetřovné, OSVČ, kteří pracují navíc na dohodu o provedení práce do 10.000 Kč, anebo dohodu o pracovní činnosti do 3000 Kč, OSVČ jako zaměstnavatelé, OSVČ, kteří doloží čestné prohlášení se splněnými podmínkami.

Na závěr tedy ještě jednou si dovolím požádat o podporu té materie tak, jak byla doručena z Poslanecké sněmovny. Především proto, aby pomoc byla co nejrychlejší. Usnesení výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jsem již tedy řekl, takže děkuji.

Mgr. Jaroslav Větrovský BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Větrovský: Chlap by měl nést následky za to, když něco slíbí a nesplní Větrovský (ANO): Do zastropování by spadali významní zaměstnavatelé Větrovský (ANO): Mezitímní rozhodnutí je standardní nástroj, upravený ve správním řádu Větrovský (ANO): Chceme vytvářet další rejstříky pod státem?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.