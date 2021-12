Senátor Vilímec: Zrušením vánočních trhů jsme lidem pouze zkazili Vánoce

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené paní senátorky, páni senátoři, já nechci mluvit o zákazu vánočních trhů. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 14% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 525 lidí

Je to způsob, který je poplatný mimořádné situaci, té bezprecedentní situaci, jak paní ministryně financí vždycky podtrhuje, ale je to vlastně vracení jaksi daně – vybrané daně ze závislé činností. Možná, že by tady mělo padnout, jaký je tedy ten celkový součet těch podpor a kompenzací na druhé straně za ty poslední dva roky? Protože díky Senátu nebo zásluhou Senátu dostaly obce kompenzace. Vláda to nenavrhovala, jak víme. Kraje kompenzaci pak nedostaly. Když jsem si to sečetl a Ministerstvo financí - jsou to čísla Ministerstva financí – Ministerstvo financí, a to musím pochválit úředníky Ministerstva financí, že každým co publikují rozdíly těch pomocí a vyplacených bonusů. Když vezmu ten dopad na obce a kraje v součtu, tak za ty 2 roky, kdy se ten kompenzační bonus vyplácí, zhruba od toho konce listopadu letošního roku, tak je tam mírné kladné saldo ve prospěch těch obcí. Je to asi ve výši 2 miliardy korun, přesně 2,2 miliardy korun. Ale ta kompenzace se dostala pouze a výlučně, ta velká kompenzace, jenom obcím. Samozřejmě kraje byly kompenzovány velmi málo, takže jenom na to ukazuji. Je potřeba se zamyslet nad tím, pokud by to mělo dále pokračovat, a vláda je vlastně zmocněná i po tom lednovém bonusovém termínu ty bonusy proplácet dále, zamyslet se nad tím, jestli je udržitelný takovýto stav financování té pomoci. Protože to skutečně dostává ty obecné rozpočty, ale i krajské rozpočty, před velmi složitou situaci, když mají sestavovat nějaký velký rozpočet. Nevím, jak dlouho se budou vyplácet bonusy, jak dlouho se jim bude ubírat z těch jaksi vybraných daní. Takže určitě to není možné věčně používat. A jenom je to apel, ne tedy na paní ministryni Dostálovou, asi na paní ministryni Schillerovou, která tady není, ale apel i na novou vládu, aby se zamyslela, pokud bude potřeba ty kompenzační bonusy dále vyplácet, jakým způsobem k tomu přistoupit, protože nepovažuji za možné a udržitelné celý rok vyplácet kompenzační bonusy způsobem, že se budou vracet vybrané daně ze závislé činnosti. To by pak nemělo vůbec žádnou logiku. Takže jenom na to upozorňuji. Není to důvod pro to, abychom to nepodpořili. Ten návrh zákona je potřeba podpořit, je potřeba rychle pomoci živnostníkům za ta opatření, které vláda použila, ale je potřeba přemýšlet i do budoucnosti, jak vůbec v takových případech postupovat. Poněvadž tento způsob se mi zdá docela podivný. Sice není to protizákonné, jak jsme debatovali s paní ministryní Schillerovou, protože je to pokryto tím návrhem zákona, ale rozpočtová pravidla nic takového nepředpokládají. Je to víceméně výdaj, který se neobjeví jako výdaj veřejných financí.

Jsou to výdaje, které jakoby na výdajové stránce veřejných financí vůbec nefigurují, platí se to pouze cashově, s tím, že se vrací daň ze závislé činnosti. Samozřejmě ty dopady jsou na státní rozpočet i na rozpočty obcí a krajů. Paní ministryně Dostálová teď přečetla novou predikci s ohledem na ty změny, jestli bude přesná nebo nebude, víme, že ministerstvo financí především v tom minulém roce se velmi přepočetlo. Takže uvidíme, jestli to bude těch 12 miliard nebo nebude, to nechci teď diskutovat. Ale spíš poukázat na to, myslím si, že Senát především by měl poukázat na to, že věčně takovýmto způsobem nelze postupovat. Děkuji za pozornost.

