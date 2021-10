Senátor Vosecký: Do IZS jen vneseme chaos

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, pane předsedo. Základní věc. Jako starostové všichni víme, že integrovaný záchranný systém, který jak je nastavený a je to všechno přes hasiče, je funkční. To je zaprvé. Zadruhé, kdybychom tohle schválili a začali tohle připouštět, tak tam vneseme chaos a může vzniknout v určitých oblastech dvoukolejnost. Na to je zapotřebí si dát velký pozor, protože to je jasné.

A pak je další problém. Nelze všechny občany v České republice informovat smskou, protože někde není signál. To je další problém. Když to tam dáme do zákona jasně, tak ten starosta má velký problém, protože tam bude muset zajistit signál, smskový. A když náhodou vypadne operátor, tak je zodpovědný pak starosta, protože za všechno je odpovědný starosta. Takže pozor, my tady jsme schopní starosty a obce dostat do velkých problémů. A do celého systému, který je velmi dobře funkční, já bych řekl, že je jeden z nejlepších v Evropě, můžeme vnést velké zmatky. Děkuji za pozornost.

