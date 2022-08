Senátor Vosecký: Proč to bere veterinární správa, když to ministerstvo platí?

reklama

Dobrý den, paní ministryně.

Měl bych jednu věc k těm pejskům. Když jsem to četl, tak jsem tam narazil na některé věci. V podstatě ten zákon se začal iniciovat z iniciativy Senátu, že psy je zapotřebí čipovat, to je všechno v pořádku, to se všecko povedlo. Je tady ale několik problémů.

Zaprvé jsou soukromé teď databáze, které vstoupily na trh, a teď bude povinné čipování, to znamená, jak se budou přetahovat informace, protože spousta majitelů psů si za to očipování zaplatila. Když si vezmeme, že čip stál v průměru 500 korun, do té databáze cena byla za 1500, takže ti dotyční zaplatili 2000 korun. Tady je jeden problém, který nebyl u nás celkem docela dobře zodpovězen. Tady bych chtěl vědět, jak to bude řešeno, protože stát bude platit tento registr. Myslím si, že majitelé psů, kteří už zaplatili, by neměli nic platit. To je první věc, kterou je zapotřebí, aby ministerstvo nějak dořešilo.

Další věc, která tady je, že čipovací povinnost, nebo vůbec proč jsou výjimky z čipovací povinnosti. Čipovací povinnost se nebude vztahovat na bezpečnostní sbory, vojenské psy nebo obecní policii. Dobře, to chápu. Ale pak je tady, že na, abych to přesně přečetl, na chovatele pokusných zvířat. My tady se bavíme o tom, že čipujeme psy, tady je ustanovení – pokusných zvířat. Co to pokusné zvíře je? Je to krysa, je to myš laboratorní, je to pes laboratorní, nebo co to je? Tady to totiž není specifikováno. My jsme to v podstatě cílili na množírny, abychom množírny dostali pod kontrolu, aby nebyly, aby se zlikvidovaly.

Tady se v podstatě otevírají zadní vrátka, chovatele pokusných zvířat. Tohle mi není jasné, na to mi nikdo nebyl schopen odpovědět. To bych rád věděl. Protože v tu chvíli může být pokusné zvíře i ten pes. Je zapotřebí nějak toho psa z toho dostat ven. Pak je tady další problém, který vidím, a to je, proč ministerstvo není správcem toho registru, proč to bere veterinární správa, když to ministerstvo platí? To jsou takové věci, kde se nám to může vymknout z rukou, že veterináři z toho můžou mít dobrý byznys, stát bude platit upgrade a aktualizace a všechny tyto věci, v podstatě to nebude mít pod kontrolou. Takže tady vnímám, že jsou trochu organizační problémy. Když to ministerstvo to bude platit, je zapotřebí, aby si to aspoň smluvně zavázalo tak, že ono bude majitelem celého toho software a celého toho systému, který je, a že do toho může kdykoli vstoupit.

S těmi privátními registry, jak to je, to už jsem říkal. To by bylo asi z mé strany všechno. Pro mě nejdůležitější je, že z čipovací povinnosti jsou vyňaty ty ozbrojené síly, to beru, ale chovatelé pokusných zvířat, to je tam, prostě když to čtete, tak vás to zarazí, proč to tam je. Tohle bych rád věděl, protože v tu chvíli může být pokusné zvíře i pes, který není očipovaný.

Děkuji za pozornost.

