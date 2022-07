Senátor Wagenknecht: Budou se nějak zohledňovat úspory energií občanů?

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Já jenom navážu na to, co tady říkala kolegyně Žáková. Ten zákon je taková prázdná schránka, je to takový bianco šek, ale i tak by mně bylo stydno se nezeptat na detaily, které zajímají nás všechny, ale hlavně ty, kterých se to bude dotýkat, to znamená spotřebitele. Jestli můžu požádat pana ministra, kdyby měl potom tu odvahu odpovědět přímo při projednávání, budu moc rád.

Mám tady čtyři oblasti. Začnu tou první, to je to samotné nařízení, které nemáme. Nevím, proč není třeba přílohou nějaký návrh nebo tak, protože jsem pochopil, že snaha je ten tarif mít co nejdříve, už by asi měly být ty podrobné věci hotové. Nevím. Zeptám se, první konkrétní dotaz, ten se týká § 11. To je to, jak budete stanovovat jednotlivé kategorie těch domácností. V zákoně přímo je uvedeno, jak už tady pan ministr řekl, jak budete stanovovat ty jednotlivé domácnosti, ty kategorie odběrných míst by měly být různé. Bude to na základě, vy jste říkal, u plynu na základě odběru, u elektriky na základě tarifu. Ale pak tam máte ještě dvě slovíčka nebo dvě spojení, kterým nerozumím, to je na základě zohlednění dvou věcí, a to je úspor, tak jak to bude v reálu vlastně probíhat... Když někdo spoří, dostane méně nebo více, abych pochopil, co to znamená, toto zohlednění u těch odběrných míst. Dále to potom je na základě spotřeby, to znamená, jestli kdo má větší spotřebu, dostane procentuálně více, méně, nebo paušálně. Chtěl bych pochopit ten mechanismus, pane ministře, to znamená, jestli každý dostane paušálně stejnou částku, nebo procentuální částku, někdo více, někdo méně, jak to v reálu bude probíhat, abychom to pochopili, protože zatím z toho nechápeme vlastně vůbec nic.

Toto obecné popsání těch mechanismů neříká vůbec nic. Takže toto jestli bychom se potom mohli dozvědět, to znamená, jakou formou, kdo spoří, dostane méně nebo více? Bude potrestán za ty úspory, nebo naopak dostane více? V tuto chvíli peníze nejsou. Nevím. To by mě zajímalo.

Dále, je tady, já to přímo řeknu, výše spotřeby, nějaké kritérium a kritérium zohlednění úspor zákazníků. Tyto dvě věci, kdybyste nám mohl vysvětlit detailně, rádi bychom to pochopili.

Rád bych se zeptal na druhou věc, tady padlo to, že bude příspěvek takový, kolik do toho vláda vloží. Zajímalo by nás, kolik do toho vláda vloží a kolik ten příspěvek bude. Protože opět si myslím, že dnes jsme už v době, pokud to chcete někdy od podzimu rozjet, že byste to asi měli vědět, abychom věděli, chápeme-li, mít částku 30 tisíc korun, ale jaká bude ta reálná, pravděpodobná.

Druhá věc, ta se týká celého toho konceptu. Já jsem byl skeptický, protože jsme nějak komunikovali s lidmi, kteří se u toho i z té politické roviny nějakou formou objevili od začátku. Mám malinko obavy u toho tarifu, který jsme zvolili jako ČR, že má určité riziko, a to je to, že všechny ty peníze nedoputují k těm spotřebitelům. Jsou možné i jiné varianty, které dělají jiné státy. Buď dají přímý příspěvek, nějakou formou dotace, mně by se třeba líbilo snížení daní dočasné, že by se zvýšily odečitatelné položky na daních, lidé by zaplatili méně na daních, měli by ty peníze sami, byla by tady distribuce. Jenom jak bude mít ministerstvo toto ošetřeno?

Řeknu dvě věci, které mě u toho zajímají. První věc je ta, jaké mají náklady s tím ti obchodníci. Samozřejmě, musím zmínit účetní systémy, plus nějakou formou kontrolovat to vyplácení atd. Takže nějaké náklady na straně těch odborníků vzniknou. Obávám se toho, aby se nám nestalo to, že pak se promítnou do té ceny tím, že se navýší obchodní marže a zvýší se cena ještě více. Jak toto má ministerstvo ošetřeno, že se nám nestane to, že díky tomu, že tady máme nějaký proces, se nám nezvýší ceny elektriky ještě více, a pak dostaneme nějaký bonus, ale z vyšší částky, tím pádem menší objem peněz? Takže jak toto je ošetřeno tak, aby nakonec ty peníze neskončily z nějaké větší části u těch obchodníků, ne u těch lidí. To je hlavní riziko tohoto mechanismu, který jste zvolili. To by mě také zajímalo. Podle mě to je to nejdůležitější, abychom neplatili miliardy, které pak skončí někde jinde. Zachytil jsem u některých obchodníků, že to může být docela zajímavé. Ale třeba to tak nebude. To je druhá věc, která by mě zajímala.

Poslední věc, která je tady, to asi zmíním, jedna věc. Jsem rád, že tady ten zákon je, samozřejmě my ho schválíme, protože chceme, aby ty peníze lidem šly, i když to třeba není úplně optimální varianta, ale zeptám se na další oblast, kterou jsem ještě nezaregistroval, že by se řešila ze strany vlády, a to jsou podnikatelé. Tady v tuto chvíli řešíme domácnosti a jejich spotřebu. Ale rád bych také věděl, protože to s tím souvisí, s tím tématem, jak vláda řeší to, co podnikatelé, třeba drobní, střední, nebo restaurace třeba? Vím, že to je hloupost, ale ti mají pětinásobný nárůst energií. To už je likvidační. Budou to samozřejmě velké energetické firmy, které dělají třeba sklo, vaří pivo atd. Tam ta podpora možná může být rychlejší. Ale je to průřez celé ekonomiky, na kterou to dopadne. Může to mít velký dopad právě na ty podnikatele, můžou začít krachovat, pak vám to sníží výnosy daní atd. Nemusí to být pozitivní. Takže jaké další kroky vláda připravuje? Doufám, že připravuje, a v dohledné době... Pro podporu podnikatelů, mně tedy primárně zajímají drobní a střední, ale samozřejmě pak i ty rizikové segmenty trhu, které mají velkou energetickou náročnost.

Děkuji za případné odpovězení dotazů. Díky.

