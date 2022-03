Senátor Wagenknecht: Je potřeba v tomto případě neustupovat, být maximálně důsledný

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych velice krátce okomentoval to, s čím jsme vlastně včera relativně narychlo prošli naší stálou komisí pro dohled. Já jsem navázal na naše páteční usnesení, co se týkalo vlastně postupu v rámci ruské agrese a vlastně i běloruské agrese vůči Ukrajině. A i v koordinaci potom vlastně i zástupci ministerstva jsme na našem jednání komise projednali návrh toho, abychom byli důslední. Já myslím, že je potřeba v tomto případě neustupovat, být důsledný maximálně. A abychom se zaměřili také na sankce, které se týkají ne pouze těch, které volila Evropské unie a USA na základě svého sankčního seznamu. Velice krátce, na jednání komise od zástupců ministerstva padlo, že na tom seznamu je asi 650 osob, asi několik desítek společností atd. Ale my máme možnost na národní úrovni také se k tomu postavit čelem. A v rámci toho jsme navázali na to naše páteční jednání usnesením, které máte k dispozici. Byl bych rád, kdybychom ho tady podpořili. Velice krátce ho okomentuji. V prvním bodě oceňujeme kroky české vlády. Já opravdu si cením české vlády. Pane ministře, aby to padlo tady na tomto jednání, protože opravdu jste výborní v tomto. Myslím si, že jsme lídři v Evropě společně s Polskem, dalšími pobaltskými republikami. A já si opravdu toho velice zátěžím, že takovou vládu máme. Konstatovali jsme velice krátce, že ty prostředky, které vynakládáte na podporu jak vyzbrojování, tak ekonomických nějakých dalších podpor humanitárních, jsou účelné. To je taky důležité, aby to padlo. To nejsou peníze, které jdou špatným směrem. A k těm dalším bodům velice krátce.

Bod 2 se zabývá tím, aby i Evropa, kde naše vláda i pan premiér podporuje sankce, ty evropské, aby dále byla opravdu v tomto důsledná a pokračovala. Týká se to bankovního systému SWIFT, o kterém víme od včerejška večer teprve, že v tom systému je pouze několik ruských bank. Aby tam dále se v tom pokračovalo. Já chápu možná ten politický postoj, že postupně přidáváme další a další, aby se ten tlak stupňoval. Nicméně víme, že tam například není Gazprombank. To je velká banka, která opravdu má starosti ty věci, které se týkají citelně energetiky, a další subjekty. Tak jenom tady to opakujeme, aby opravdu v tom jsme byli důslední. Dále jsme tam komunikovali věci ohledně platebních systémů VISA a MasterCard. Opět to není nová věc. Už tyto společnosti americké v tom začaly nějaký pohyb. A bylo by vhodné, aby v tom pokračovaly dále a byly opět neústupné. Může to znepříjemnit vlastně situaci ekonomickou ruskému režimu. Obecně ty další body se týkají nově i Běloruska. Taky je tady třeba zmínit, že ne pouze Rusko jako hlavní agresor, ale i Bělorusko umožňuje invazi, ostřeluje ukrajinské domácnosti, rodiny a lidi. Je to strašné. Takže vlastně i v tomto případě jsme doplnili nějaký text, který tady ještě krátce okomentuji.

O co jde? Podle mého názoru není přípustné, abychom z národních peníze, z českého rozpočtu, platili cokoliv, co se týká dotací, investičních pobídek, zaručených úvěrů nebo pouze záruk komukoliv, kdo sympatizuje s těmito dvěma režimy. To znamená s ruskou federací aktuálně, s její vládou a s Běloruskem. Nechceme, aby se to týkalo občanů, kteří s tím nesouhlasím, protože těch si velice vážím. Ti, kteří demonstrují v Moskvě, kdekoliv jinde, jsou odvážní lidé. Tak ten koncept, který jsme diskutovali na naší senátní komisi, je postaven tak, že by bylo vhodné přijmout urychleně legislativně, buď speciálním zákonem, nebo zákonem, který se týká rozpočtových opatření, tedy rozpočtová pravidla, a zákonem o zadávání veřejných zakázek, postup, kdy by bylo při poskytování dotací a veřejných zakázek povinnost těchto poskytovatelů, aby vyžadovali od státních občanů ruské federace a Běloruska nebo společností, které mají majetkovou účast na území Ruské federace, to znamená majetkovou strukturu, a ne pouze té Ruské federace, ale jakéhokoliv občana, který je skutečným vlastníkem, to znamená, aby vyžadovala povinně čestné prohlášení té fyzické osoby, toho státního příslušníka nebo statutárního orgánu té společnosti, že – když to zjednoduším – odsuzuje současnou agresi vůči Ukrajině. Mimo to by byl potom prověřen příslušným resortem, aby opravdu ty věci, které deklaruje, byly pravdivé. Toto se týká jak veřejných zakázek, tak i dotací. A říkám, další finanční podpory veřejné. A přidali jsme tam i třetí oblast, ta se týká potom samotného převodu nevitého majetku. Opět i toto se dá relativně rychle upravit zákonem, aby při jakémkoliv teď v tuto chvíli přesunu majetku, převádění, bylo opět úplně stejným postupem uloženo té fyzické osobě, kterých není moc, ale protože primárně právnickým osobám, kterých tady nás je mnoho, které vlastní nějaký majetek v České republice, aby ten převod byl zmražen do té doby, než opět nepadne čestné prohlášení odsouzení té agrese. Jak fyzickou osobou, tak statutárním orgánem té právnické osoby. Já bych jenom velice krátce k tomu ještě doplnil, že velice vstřícně kvituji přístup zástupců ministerstev. Jak Ministerstva financí, tak Ministerstva pro místní rozvoj, kteří včera s námi na komisi dokonce ladili text toho usnesení. Je několik právníků, ten text samotný jste viděli. To finální provedení, které vláda provede, já sám nabízím za nás, asi i za dolní komoru bude potřeba, pokud takový návrh zákona urychleně vznikne, že pomůžeme, aby ta taxace byla rychlá, aby se to tady nezadrhlo. A aby byla přijata co nejrychleji. Nakonec velice krátce jenom k číslům, které taky máme v podkladech. My se bavíme o více než 10 tisících firem, které u nás v tuto chvíli operují. Kteří jsou v nějakých evidencích, které v tuto chvíli operují v České republice. A teoreticky by mohly o ty dotace žádat. To číslo není úplně zřejmé. Já jsem ověřoval toto. Je to velice těžké, je to nějaká evidence, která v tuto chvíli je soukromá, ale už na tom opět někteří lidé pracují. Tady zmíním pana Skuhrovce a společnost Datla, která už vytváří v tuto chvíli seznam takových společností pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu, které také s tím bude minimálně operovat.

Takže jenom za mě bych byl rád – velice rádce, tím skončím – abychom toto podpořili. Já ještě jenom poděkuji i zástupcům ministerstva financí, kteří vlastně už nějaké návrhy mají. Měli alternativní dvě možnosti, abych je také tady zmínil. Tato cesta je jedna možná, která podle mého názoru je i proveditelnější a je spravedlivá. Protože už jenom vemte si, kdo prohlásí čestným prohlášením, že odsuzuje Putinův režim, asi těžko bude potom žádat o nějakou dotaci, pobídku cokoliv dalšího a bude se vracet do Ruska.

Druhá varianta, která byla ještě zmíněná, to byla taková, že bychom si vytvořili nějaký podrobnější sankční seznam v České republice. Ale myslím si, že to proveditelné bude mnohem komplikovaněji. Protože toto, abychom tady dělali, je v tuto chvíli téměř nemožné. Takže děkuji za samotné projednání tohoto bodu. A případně pak budu k dispozici k nějakému doplnění. Děkuji.

