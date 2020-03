Senátor Wagenknecht: Zabezpečení nového fondu

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, já jsem byl pověřen plénem Senátu, abych tady odůvodnil zamítavé stanovisko Senátu k tomuto zákonu.

Velice krátce k proceduře. Zákon prošel výborem pro územní rozvoj, životní prostředí a veřejnou správu, který tento zákon podpořil ve znění navrhovaném Sněmovnou, nicméně na plénu Senátu potom byl zamítnut, při kvoru 39 senátorů hlasovalo pro návrh zamítnutí 41 senátorů, 11 proti a zbytek se zdržel. Podklady máte k dispozici, já velice krátce shrnu témata, která byla projednávána na plénu a která nakonec vedla k jeho zamítnutí, tzn. velice krátce okomentuji jednotlivé body.

První velké téma, které tam bylo diskutováno, bylo další narušování principu subsidiarity, tzn. stát by opět měl rozhodovat o dotacích v rámci agend, které by měly řešit obce. My tady máme dlouhodobě problém s tímto tématem a senátoři dlouhodobě toto vidí jako nevhodné.

Druhá oblast, která byla velice diskutovaná, byla oblast současného fungování fondu. My tady dáváme nové agendy, z fondu pro rozvoj bydlení děláme nějaký nový fond pro investování, nicméně už nyní víme, že jsou velké rezervy právě v podpoře bydlení, a z tohoto důvodu jsou velké obavy, že na úkor právě této problematiky bude tento fond řešit i jiné agendy.

Co byla věc, kterou jsem komentoval hlavně já a na kterou jsem nedostal odpověď, byla věc, která se týkala zabezpečení toho nového fondu. Podle důvodové zprávy by měla stát celá tato agenda pouze 800 tisíc korun na rebrandování nového fondu z fondu bydlení na fond pro veřejné investování. Nicméně v zákoně není nikde komunikováno, kolik peněz bude ten fond nově rozdělovat, je tam argumentace, že to rozhodne Sněmovna v rámci rozpočtu, aby to tady padlo. Nicméně i tak my nevíme, kolik miliard tam půjde, jestli je to fond pro ty nové požadavky vlády a plány 8 biliónů korun, nebo jestli to bude nějaká menší částka, je to neukotvené. A mělo by to být i z toho zákona zřejmé - podporujeme nějaké nové oblasti a v jaké částce.

Další argument, který padl na plénu, se týkal nastavení toho nového fondu, jestli jde pouze o přenesení agend z úrovně ministerstva, což nám bylo komunikováno, že by tomu tak mělo být, nebo jestli to jsou nové agendy, které se rozšiřují. Opět v zákoně to není popsáno. My jsme v situaci, kdy se plánuje na úrovni vlády, jak jsem pochopil ze slučování ministerstev, na druhou stranu tady přenášíme nějaké agendy.

Velice krátce bych také okomentoval problematiku fondového financování úvěrů. Já to kvituji jako velkou výzvu do budoucna, nicméně i toto bylo komunikováno. Není to systémové řešení. Máme tady státní banky, které by mohly utvořit velký fond, bylo to v minulosti velké téma. Nyní v jedné oblasti to zavádíme, nicméně není důvod, aby kvůli tomuto se rozšiřovala působnost.

Za mě to je všechno, dámy a pánové. Děkuji za pozornost.

