Senátor Žaloudík: Na CNN nikdo nenosí roušky, u Moravce všichni, všimli jste si?

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se hlásím jednak, abych pochválil pana ministra, který nás také pochválil, že jak už jsme u těch všech „covidích“ zákonů zvyklí, tak jsou vždycky velmi dobře i emočně zdůvodněny, takže vlastně nelze být proti. Protože jenom necita by byl proti.

Druhá věc, jako by už byl informován pan ministr. Což je také pochvala, protože ministr má být informován, co jsme po 9. hodině probírali na našem klubu a s čím se přihlásí Žaloudík. Takže zrovna řekl, že bude tendence tento zákon novelizovat. Tak já mám pozitivní návrh, abychom ho vlastně novelizovali už teď. A protože nejen Senát, ale asi i sněmovna, ale tam se neumím vyjádřit, ale opakovaně jste všichni upozorňovali, že jsme stále více v pozici „rybí jikernačky“, která trousí zákony formou jiker, s tím, že některé se chytnou, některé se vylíhnou, některé ne, některé uplynou s proudem. A že někdy je to na úkor množství a rychlosti. Fyzikální zákony jsou pořád vyjmenovatelné, docela jednoduché a platí trvale.

Tady je zřejmé, že jistě, že se může říct, že předchozí vláda něco měla. Asi měla, nikdo jí to neupírá, mně samozřejmě ten obsah připadá velmi logický, že ředitel musí zareagovat. Má zareagovat a že by tím neměli trpět, ale na druhé straně je teď zvykem začínat všechno větou, já ta média docela sleduji, tu metodologii, obsah už ne, tu metodologii, tak tam je docela zvykem říkat, že všichni věříme. Třeba pan ministr Válek začíná každou větu, že věří, že v březnu už to všechno skončí. Já v to nevěřím, já si myslím, že to začalo.

Druhá věc, že experti jako plukovník Prymula a další říkají, že jistě věří, že to všechno skončí, ale že máme jiné viry a jiné choroby a musíme být stále ve střehu. A tak, jak bylo upozorněno, že si máme vzít ty volnější roušky, tak já si je nevezmu, protože v neděli na CNN nikdo nenosí roušku, všimli jste si toho? A vedle u Václava Moravce nosí všichni roušky. Tak to je jenom tak pro posouzení.

Tak já si nevezmu, protože pan profesor plukovník Primula připomínal dřív, že se máme všichni hodně utěsnit. A teď říkal, že přece všichni vědí, že to nemůže fungovat. FFp1, FFp2 je de facto nula, protože tady máte ty fuky. Já mám ty fuky menší a u těch nanoroušek, které nepropustí nic, tak jsou ty fuky větší zase. Tak já myslím, že žijeme ve veselém světě, že ta mentální stránka, abych byl veselý, je v pořádku.

Ale já jsem chtěl teď úplně vážně říct, že jedna epidemie nám dle víry – ne dle argumentace, ale dle víry – končí a druhá nám nutně musí někdy zase začít. A teď to hrozně zjednoduším. Už se ani nebudu ptát, protože pan ministr na to vlastně odpověděl, jestli to platí i pro jiná infekční onemocnění, třeba kdyby v květnu došlo k průjmového onemocnění rotavirovému, salmonelovému, tak jestli pan ředitel může, když má polovinu učitelů zavřít a udělat opatření. Asi by měl, co jiného, že? A jestli má přejít spíše na distanční studium. Tak když to bude onemocnění s karanténou, tak to může být distanční, když budou učitelé s průjmem, tak to distanční bude neustále přerušováno.

Já to schválně chci trochu odlehčit. Samozřejmě bych mohl užít ještě jiných onemocnění, těch infekčních je spoustu. Tam by úplně stačilo, kdyby tam bylo místo toho epidemie onemocnění covid-19 pro období epidemických onemocnění, epidemických infekčních onemocnění. Aby to bylo zvenku a nemuseli bychom to přesně analyzovat, protože já přesně nevím, co se bude analyzovat. Ono se zanalyzuje po té zkušenosti, třeba v červnu bude taková tabulka, že – já nevím – z tisíce škol dvacet to využilo zcela, dvacet osm částečně, na jedenácti probíhala distanční výuka...

To bude tak, jako když se stanovovaly v květnu 2020 ve vojenských stanech ty protilátky, které byly 0,5 % a následující roky říkali, že protilátky nemají smysl. Já jsem se už tehdy tady ptal, k čemu dojdeme, když budeme vědět, že je 0,5 % protilátek, a kdyby to bylo třeba 3,1, tak co se změní? Víte co, tady se pořád žije ten sen, že s celou tou patálií zacházíte pomocí těch opatření. Ale to jsou mimoběžky, prosím vás. Ať už je to spontánní přírodní záležitost, nebo jiného stvořitele, tak to se míjí. To spolu nemá vůbec nic společného, když jakýkoli „e-fakt“(?) budete analyzovat, včetně perfektního očkování v Izraeli, kde je toho zase nejvíc a tak.

Ale do toho já nechci mluvit, protože to je vážná školská problematika. Rozumím těm ředitelům, kteří žili ve víře, že 28. 2. bude zase únorové vítězství, jak bylo před lety, tak dobře. Ale já jenom říkám, když už se zákon bude přijímat, tak jestli by se to nemělo vzít na všechna ta infekční onemocnění k úvaze ředitelů, protože ti ředitelé samozřejmě v tom žijí. Těm fandím a chtěl bych, aby byli v komfortu. Anebo budeme v poloze té „jikernačky“, že na každé to onemocnění vždycky zareagujeme v nějaké legislativní nouzi.

Také nevím, jestli by to nešlo opatřením vlády, že po dobu ještě přetrvávající infekce se tu budeme chovat tak. Nebo docela popularitu v České republice a leckde po světě mají prezidentské dekrety. Dekretem se zavelí a potom se všichni tak zachovají. Tak to u nás teď asi nepřipadá v úvahu vzhledem k těm vzájemným sympatiím, ale myslím si, že bychom se měli chovat racionálně. Ale je těžké být proti samozřejmě, jako by člověk byl nelida. A já jsem rád, že pan ministr to pronesl tak, aby za ten resort skutečně bojoval. Děkuji vám.

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ti s pendreky se už bojí. Žaloudík vystoupil, sál burácel Kamery pryč, roušky pryč. Žaloudík sypal svědectví o covidu. Jinde nebude Senátor Žaloudík: I pět let je moc, já bych tlačil na pilu, kde to jde Senátor Žaloudík věří, že se o covidu jednou dozvíme pravdu. Otázek má stále více

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama