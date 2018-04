Senátor Žaloudík: Požadujeme vyjasnit pravidla rozhodování

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku si o stanovisko k tomuto bodu vlastně řekl, když bych využil lidového vykuňkal, protože nejde jenom o záležitosti EU, ale záležitosti naše a nejen o zdraví naše, ale o zdraví v EU.

Pokud bude prostor, nutnost, zájem, tak případně se přihlásím se svými názory, ale abych je nemixoval, tak bych si dovolil pouze přečíst stanovisko výboru k tomuto, které v šesti bodech je velmi podobné, ne-li totožné, jako to, co tady četla vážená paní kolegyně Syková, a ty tři doplňující body potom vycházely z některých právních věcí. Tak jenom velmi stručně připomenu, že i náš výbor oceňuje a podporuje v obecné rovině toto úsilí EU, zlepší spolupráci mezi členskými státy při hodnocení zdravotnických technologií. Dodal bych, že i dnes i včera, i zítra ve zdravotnictví inovujeme, inovujeme, inovujeme... Takže je to taková dnešní praxe. Má to stránky samozřejmě zdravotní a má to stránky ekonomické.

Nesouhlasíme s tím stanoviskem vlády, jak je v současnosti formulováno, pokud jde o preferenci dobrovolné spolupráce a prosazování principu subsidiarity ve věci metodologie. Zastáváme názor, že vysoce kvalifikované kritické objektivní a respektované hodnocení přínosu konkrétních medicínských inovací nelze trvale zajišťovat pouze na národní úrovni nebo jen na bázi dobrovolné spolupráce, že tuto činnost je třeba zvládat standardizovaně, spolehlivě a bez zbytečné prodlevy. Naopak v kompetenci státu, a to je důležité, má zůstat rozhodování o způsobu úhrad, ekonomických a sociálních přínosech i důsledcích mezinárodně doporučených inovací v dané zemi, a to podle vlastních podmínek to má zůstat. Zdůrazňuje, že komise má povinnost dbát vysoké úrovně ochrany zdraví opírající se o článek 114 smlouvy o fungování EU, a že cílem návrhu a veškerých opatření s ní souvisejících bych v prvé řadě mělo být zvýšení kvality prováděných klinických hodnocení na úrovni EU, což není na optimální úrovni v ČR. Máme se kde učit, ve stručnosti.

Požaduje vyjasnit pravidla rozhodování koordinační skupiny zejména pro situaci, kdy skupina rozhoduje konsensuálně a kdy přistoupí k hlasování prostou většinou, neboť považuje formulaci, že koordinační skupina schvaluje zprávy, cituji: Pokud možno na základě konsensu, případně prostou většinou členských států, je-li to nezbytné", v článku 6, a to pokládáme za vágní, čili je možno na tom ještě trošku pracovat, aby moloch EU zase to byrokraticky nepřežvýkal, takže to potom bude složité. Čili tady souhlasíme, že je tam o čem diskutovat v té věci upřesnění. Je to návrh.

A doporučujeme postoupit dokument k projednání plénu Senátu, což činíme a postoupit případné stanovisko Senátu Parlamentu ČR Evropské komisi. Čili je to víceméně v souladu s tím, co předchozí výbor, jehož závěry tady uvedla paní senátorka Syková, s tím souhlasíme a tady jsem to upřesnil.

Děkuji.

