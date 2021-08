Senátorka Chalánková: Rozhodně je nepřijatelné, abychom pěstovali dvě kategorie lidí

reklama

Vážený pane předsedající,

já v tuto chvíli vystoupím za sebe s pár poznámkami a potom až bych shrnula, až vystoupí všichni. Tak bych shrnula potom ještě zpravodajsky celé jednání. Problematika je skutečně velmi složitá. Zazněly tady velmi rozporuplné názory. Také se tady objevila informace nebo vzpomínka na to, že už jeden takový pokus v PS byl. Je pravdou, že ten pokus byl odlišný. Tam se totiž jednalo o tzv. exekuce dávek hmotné nouze. Tzn. že by se k těm penězům dostali exekutoři. To byl důvod, proč ten návrh spadl pod stůl a dál se nerealizoval. My zde hovoříme o výkonu rozhodnutí, tzn. tady spolupracují obce a orgán úřadu práce. To je jedna věc.

V nějaké minulosti a v průběhu času z různých důvodů, protože počet sociálně vyloučených lokalit, ale toto se nemusí týkat jen sociálně vyloučených lokalit samozřejmě, přes veškeré řeči o tom, co všechno se dělá pro tyto lidi nebo pro tyto lokality, tak počet těchto sociálně vyloučených lokalit neustále narůstá. A počet lidí v těchto lokalitách narůstá. Někdy kolem roku, tuším, že 2007 jsem také byla účastna přípravy, a leží to dosud na ministerstvu vnitra, kde jsme zpracovali metodické doporučení obcím, jak předcházet sociálnímu vyloučení, takže je to spíše otázka organizace veřejné správy. Tam je také po zrušení okresních úřadů docela dost problém. Takže si myslím, že se podívat možná i ve spolupráci s ministerstvem vnitra na organizaci veřejné správy vůbec.

Poměrně smutně se dívám na činnost Agentury pro sociální začleňování, od které jsme si slibovali dobré výsledky, ale starostové v našem regionu o ni zájem neměli, nechtěli spolupracovat, nechtěli se začlenit do projektů. Někteří ano, někteří ne. Ale zničující je zpráva NKÚ, kde za náklady na činnost této agentury, je mi to opravdu líto, čekala jsem, že to bude lepší, za 230 mil. Kč výsledky nejsou vůbec žádné. Žádné hmatatelné výsledky a začlenění žáků. To je velmi smutné. O inkluzi těchto dětí a zrušení praktických škol snad ani nechci hovořit, protože se obávám, že se nám ještě nakonec objeví i ta negramotnost.

Zazněly tu velmi důležité věci, a to je rovnost před zákonem, vymahatelnost práva. Výtky, že tento zákon něco neřeší komplexně, to snad poslanecký návrh ani nemůže řešit úplně komplexně. Nicméně po těch osmi letech, kdy se neřešilo vůbec nic v této věci a v této problematice, je to pokus aspoň o něco. A pokud jsou tam chyby, které se dají v průběhu napravit, dají se napravit určitě snadnou novelou, protože se dopady zákona ukáží a je možné potom napravit chyby až po ukázce toho, jak dopadne.

Otázka společně posuzovaných osob, že se tam ten otec nevyskytuje, tak je otázka, jestli vůbec spadá do počtu společně posuzovaných osob, ale to je věcí úřadů. Rozhodně je nepřijatelné, abychom tady pěstovali dvě kategorie lidí. A to kategorii těch, kteří plní své povinnosti, chodí do práce a samozřejmě bez jakýchkoli pardonů musí platit pokuty, pokud spáchají přestupky a nikdo se neptá, jak to dopadá na všechny členy společné domácnosti.

Po konzultaci s MPSV jsou tam dávky pro děti, jsou ochráněny, takže tam to skutečně nedopadá na jejich výši dávky. Tyto peníze jsou ochráněny. Rodina každopádně, a to se tady objevuje, což by měl každý vědět, i to vědí ty rodiny, které chodí do práce, rodina funguje jako ekonomická jednotka, je to základní konzervativní postoj.

Takže možná vůbec se bavíme tady o tomto, těchto postulátech. Rodina je základní ekonomická jednotka a zodpovědnost každého je, že si musí uvědomit, že když on spáchá přestupek, tak to na tu rodinu dopadne na celou. Řečeno se Saint-Exupérym: „Každý je zodpovědný za svou růži“. Je potřeba si to uvědomit. Takže o chybách, napravit, to jsem říkala. A ještě další věc. Kolik peněz by mělo dál na činnost, ať už tedy agentury, to mě zvláště bolí, tak potom na ty vyloučené lokality, co všechno by se tam mělo dělat? Ale vždycky si musíme uvědomit, kde se ty peníze berou. Stát peníze žádné nemá. Jsou to peníze daňových poplatníků. Těch, kteří chodí do práce. A z důvodu sociálního směru my musíme vyslat také signál, že vnímáme také problémy a potřeby těch lidí, kteří skutečně do té práce chodí. A už opravdu nevraživě se dívají na to okolí, které je obtěžuje. Takže tento pokus je spíše velmi mírný signál, vztyčený ukazováček na ty přestupce nebo na ty pachatele přestupků, které, jak tady zaznělo, nikdo nenutí, aby páchali přestupky. Takže to je velmi mírný, opravdu skutečně velmi mírný návrh. Celá ta procedura ukazuje, že vlastně v tom kontextu je skutečně mírný. A je to jenom apel a upozornění na to, že tato věc se řešit musí.

Děkuji.

