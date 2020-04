Senátorka Dernerová: Když neumí lékař česky, tak je to velká svízel

reklama

Děkuji, pane předsedající, já tedy budu spíš teď v centru. Jednak pravdu má kolega Lumír Kantor v tom, že ministerstvo má už teď pravomoci. Ale pravomoc vlastně předává tímto přechodným zákonem na zřizovatele. To znamená, že zřizovatel si bude moci vzít lékaře odkudkoliv. Na to jsem narážela. Vezmeme-li lékaře odkudkoliv, tak jednak nebudou umět vůbec česky, když tady má být, tak musí mít nostrifikaci. To také nějakou dobu trvá, takže tady budeme mít po nouzovém stavu, tři měsíce uplynou a lékař může odejít.

Ale když neumí lékař česky, ještě v tomu v "covidové době", tak je to velká svízel, protože se nedomluví s pacientem a může toho pacienta poškodit. Jestli si říkáme, a to už jsem také říkala, jestli tento neaprobovaný lékař nahradí absolutního specialistu, tak já tomu absolutně vůbec nevěřím. Notabene ten člověk musí mít nad sebou právě to přímé odborné vedení. To znamená, že on vyautuje dalšího člověka, který by se o ty lidi staral, ale ten na něj musí dozírat. Protože když tento neaprobovaný člověk udělá chybu, tak za to bude moci ten, který nad ním dozírá. Ten se bude zodpovídat.

A přijmout takovýto zákon na 3 měsíce? Kam jsme se to dostali? My teď řešíme personální situaci, která vůbec nesouvisí s Covidem. Já chápu ředitele nemocnic, já je chápu, nejsou lidi, ale říkáme, jak je to všechno fantastické. Včera jsem poprvé slyšela pana premiéra říct, že zdravotnictví je to první, co tady musíme řešit, protože jinak jsme byli vždycky černou dírou. Takže teď se dostáváme úplně do jiné dimenze. Já všechny ředitele chápu, to chápu, ale tohle to neřeší situaci, pochopte to.

My teď řešíme stresovou situaci s Covidem, ale řešíme tady vlastně problémy nemocnic. Personální problémy nemocnic, netýkají se teď této situace. Protože ti lidé, kteří tady jsou, a nemají tu zkoušku, to je, jako kdybyste neudělal státnici. Přiznejte si sami, kdybyste si měli vybrat na miskách vah, tak půjdu k tomu neaprobovanému, který tady je, a nemá tu zkoušku, nebo k tomu českému doktorovi? Nepřejte si vidět, kolik mám telefonátů, když mi lidi říkají: „Ale my nechceme do té nemocnice, kde je hodně Ukrajinců.“ A já si také o nich nemyslím nic špatného, mnozí z nich jsou velmi šikovní, ale musí mít tu zkoušku. Já osobně bych také nešla k lékaři, který nemá naše vzdělávání. To prostě tak nejde.

Jestliže tohle to schválíme, tak už můžeme žehrat na jakékoli vzdělání. Úroveň medicíny půjde razantně dolů, pochopte to. Já nejsem Herodes, který říká, aby tady ti lidé nebyli, ale nemůžeme řešit v "covidové" situaci, v situaci českých nemocnic jako takových, které jsou personálně poddimenzované. Je to špatně. A tato situace, která byla navíc ještě uvozována tím, že je tady hodně akutních pacientů, ti tu prostě nejsou. Ti tu nejsou, protože ti jsou doma, bojí se. A výkony, které byly, tak byly všechny odloženy, jak jsem říkala.

Na stránkách IPVZ je psáno přímo, to je vlastně ta škola, kde se dějí zkoušky, že se budou dále aprobační zkoušky konat. To znamená, že určitě nebude nikdo říkat: „Ty, který máš mít teď v dubnu aprobační zkoušku a nemůžeš ji vykonat, nemůžeš pracovat.“ Může ten člověk pracovat, nemusí odejít. Prostě tak to je.

Navíc ta personální situace zase není tak špatná, když od 10. dubna usnesením vlády bylo umožněno, aby si zdravotníci čerpali dovolenou. Takže já si myslím, že tady teď tímto zákonem řešíme na 3 měsíce díry v našem zdravotnictví. A to je špatně. Pochopte to, že jsou tady dvě věci. „covidová“ situace, pandemie, a na druhé straně personálně vyprázdněné nemocnice. A my teď řešíme ty personálně vyprázdněné nemocnice. Děkuji.

MUDr. Alena Dernerová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nepříjemná pravda z první linie: Lékařka a senátorka Dernerová se začala zajímat o kšefty s rouškami a zjistila šílené věci Senátorka Dernerová: Teď asi přiletí nějaké speciály, ale v podstatě je to pozdě Senátorka Dernerová: Ochrana veřejného zdraví je na prvním místě Otevřená válka. Hilšer, Bek, Smoljak, Láska a spol.: Lipovskou v Radě ČT nechceme! Je tu dopis

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.