Senátorka Horská: Nepřiměřená je i výše udělovaných pokut

Vážená paní předsedající, pane poslanče, kolegyně, kolegové,

já se pokusím neopakovat to, co už tady bylo řečeno, protože jsme zřejmě reagovali všichni podobně, protože jsou to věci dané tímto návrhem, a tak jsme reagovali. Takže pokud se v něčem zopakuji, tak to bude zase, že chci říct kousíček třeba něco dál. Já bych chtěla jenom navázat na svoje předřečníky tím, že návrh, tento návrh, který nám byl zde dnes nabídnut na plénu, je také v kolizi s právním řádem, mimo jiné, to, co bylo pojmenováno, také svojí nepřiměřeností. Zajištění základních životních podmínek lidí v hmotné nouzi je považováno za méně významný veřejný zájem než úhrada pokuty za spáchání přestupku. A nepřiměřená je i výše udělovaných pokut, na které je navázán. A to je až 100 tisíc korun. Návrh aplikuje dvojí či vícenásobné trestání za stejné jednání. Například za zanedbávání péče o povinnou školní docházku jde v České republice již o 6. typ postihu. Aktuální platné postihy jsou v tuto chvíli bez tohoto návrhu:

Přestupek podle školského zákona – pokuta 5 tisíc s následnou ztrátou nároku na pomoc v hmotné nouzi na 3 měsíce, snížení rodičovského příspěvku, tak jak ty částky nabíhají, výchovná opatření navrhovaná orgánem sociálně právní ochrany dětí, pokud je neúčinná, následuje soud, potenciálně též trestný čin dle trestního zákoníku s trestní sazbou až 2 roky odnětí svobody.

Nově tedy bude dalším postihem udělení pokuty 5 tisíc na nezapsání dítěte k povinné školní docházce nebo za zanedbání péče o docházku dítěte do školy. Tím se doba bez dávek prodlouží zhruba o další měsíc. Pokud tedy mělo být účelem zlepšení docházky dítěte do školy odebráním dávek, se docílí přesně opaku. Rodině budou odebrány dávky, jež slouží k zajištění bydlení a základních životních potřeb, a to včetně jídla. Pokut je v rodině nezodpovědný otec, který na docházku dítěte do školy nehledí, exekucí dávky jeho odpovědnost se jistě nezvýší. Naopak, úbytkem příjmů se zhorší pozice matky a dítěte k zajištění potřeb, které s docházkou do školy souvisí. Bylo zmíněno, že vlastně tento návrh sem zavádí princip kolektivní viny všech členů společně posuzované domácnosti za jednání jejího jednoho člena. V tomto případě přestupce, a to i když žije jinde, na jiném místě, má s ostatními členy domácnosti špatné vztahy, nepodílí se na péči o domácnost a o děti, nebo se dokonce chová vůči ostatním členům rodiny agresivně či zákeřně a úmyslně je poškozuje. Následkem je trest exekuce dávek nevinných osob, tedy opět zejména dětí.

Tak, tady bych... Jenom přeskakuji, abych vás zbytečně nezatěžovala stejnými věcmi. Ale toto si neodpustím. Srážky z těchto dávek budou tedy za spáchání jednoho ze 3 přestupků a nezaplacení jedné pokuty včas prováděny z dávek určených všem osobám, které s přestupcem bydlí nebo jsou propojeny vyživovací povinností. Jediné, co zbude, budou prostředky na životní minimum dětí, tedy dětí od 0 do 6 let 1970 Kč, děti 6 až 15 let 2420 Kč, z nichž ovšem bude rodina nucena platit bydlení, zejména v bezdoplatkových zónách, kde je dávka na živobytí jedinou pomocí. Takže o strádání dětí se nemusíme asi už dál rozšiřovat.

Při srážkách dávek ve prospěch obcí předběžně obecní úřad věřitele s přednostními pohledávkami, jak bylo řečeno. Přednost dostane úhrada pokuta, mimo jiné před úhradou výživného pro nezaopatřené děti, což dále prohloubí negativní dopady na děti v chudých rodinách. Nelze opomenout, že návrh je přísnější právní úpravou přestupkového práva, než je obsažena v přestupkových zákonech. Situace sociálního vyloučení narušení soužití v místě sociálně vyloučených lokalit musí být jistě řešena. Na tom se asi shodneme jednoznačně.

To však ale není dosažitelné pouze zpřísňováním restrikcí pomoci ve hmotné nouzi. Jak jsem již naznačila, znepřístupňování podpory dávkou pomoci o hmotné nouzi má v praxi výrazně větší negativní dopady na zranitelné členy společně posuzované domácnosti, a proto jsem si dovolila pro případ, že by neprošel návrh zákona, ani nebyl zamítnut, ještě připravit s kolegyněmi pozměňující návrhy, které by tento návrh mohly zmírnit ve prospěch právě dětí. Takže dovolte mi, abych vás seznámila s charakteristikou dvou pozměňujících návrhů. Za prvé. Nenarušují záměr předkladatele přísně postihovat chronické přestupce. Za druhé ale však, alespoň částečně, chrání ostatní členy společně posuzované domácnosti, a to zejména děti. A za třetí. Zvyšují předvídatelnost postupu obecního úřadu.

Chci vás tedy, vážené senátorky, vážení senátoři, požádat o jejich podporu. Jejich přijetím bude exekucí dávek postižen přestupce a ostatní členové domácnosti jen částečně. Exekvována totiž bude pouze částka živobytí přestupce, nikoliv ostatních členů domácnosti a část doplatku na bydlení připadající pouze na přestupce. To znamená, že celková výše dávek pomoci hmotné nouzi společně posuzované domácnosti poklesne, nikoliv však tak dramaticky, aby znamenala nepřekonatelné existenční problémy rodiny, zejména už zmiňovaných dětí. Jistě i tento pokles bude významný, ale lze jej vidět jako zachování záměru předkladatele zpřísnit postih chronických přestupců a vložit obcím do rukou silný restriktivní nástroj a současně ochránit zranitelné členy domácnosti, zejména děti, a to si myslím, že je ve veřejném zájmu.

Druhý pozměňující návrh zvyšuje předvídatelnost práva, a to zrušením možnosti exekuci dávek po spáchání prvního přestupku a po vyslovení domněnky obecního úřadu, že uložená pokuta nebude uhrazena. Dávka bude exekuována po spáchání třetího přestupku, tedy respektuje pravidlo už tady vzývané, třikrát a dost, které vnímám jako vhodný nástroj příslušného postihu chronických přestupců, a zároveň ochranu před nepředvídatelným postupem obecního úřadu, jak jsme slyšeli u předřečníků.

Zdůrazňuji, že se tím zesiluje zamýšlený efekt navrhovatele, a sice působit dostatečně razantně na chronické přestupce, a současně těm, kteří spáchali přestupek ojediněle, dává prostor k nápravě a poskytuje jim jistotu předvídatelnosti postupu obecního úřadu.

Děkuji vám, kolegyně a kolegové a doufám, že se rozhodneme správně.

