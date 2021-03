Senátorka Hubáčková: Napětí ve společnosti roste, roste i spousta násilných činů domácího násilí

reklama

Dobrý den, dobré odpoledne, paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já trošku z jiného soudku, už to naznačila paní ministryně, je asi na mě připravena.

Pro ÚPV jsem měla připravený pozměňovací návrh, který nebyl přijat, byť kolegové ho po té morální a etické stránce naprosto dobře vnímali. Možná ze začátku řeknu, proč jsem takový návrh předložila. My už víc jak rok žijeme v omezeném společenském životě, omezená ekonomika, omezené školství, pandemická situace zasáhla nás společensky, ekonomicky, ale my nejsme nebo naši občané nejsou nemocní jenom fyzicky, ale i psychicky. To napětí ve společnosti roste. S tím roste i spousta násilných činů domácího násilí. Organizace, které se tomu věnují, které poskytují právní pomoc, psychickou pomoc a podobně, takovýmto obětem trestných činů, nám signalizují, že ten nárůst je až 40 %.

Nárůst těchto činů není jenom, co do počtu, ale je i co do agrese. Sledujeme to i ve vyjádření v médiích. Oběti takovýchto trestných činů, jako je domácí násilí, týrání svěřené osoby, případně znásilnění, nepožívají ochrany, kterou jim zákon o obětech trestných činů by mohl poskytnout. Některým takovýmto obětem i poskytuje. Jako jsou děti, senioři, hendikepovaní občané.

Co znamená ten status zranitelné oběti? Znamená, že ta oběť má právo být citlivěji vyšetřována. Například tím, že u jejího výslechu nebude pachatel. Například tím, že v procesu trestního řízení jí může být bezplatně poskytnut zmocněnec.

Takže jsem si dovolila využít tohoto zákona k tomu, abych pozměňovacím návrhem vložila do zákona o obětech trestných činů tři kategorie, které se vkládají do kategorie zvlášť zranitelných obětí. Současně jsem zvážila, zda není vhodné i co nejrychleji zařídit její účinnost. Proto i v návrhu se objeví návrh na účinnost tohoto mého pozměňovacího návrhu a rozšíření té kategorie k 1. 7. 2021. Myslím, že jste se sami potkali s mnoha takovými případy, které z toho napětí společného soužití v rodinách vznikají, doufám v podporu. Příslušný pozměňovací návrh pak načtu, pokud dojde po obecné rozpravě na podrobnou rozpravu, velmi ráda načtu a pomůžu všem, kteří takto trpí. Děkuji.

