Senátorka Jelínková: Předložená změna vychází z podpory platební schopnosti

reklama

Děkuji za slovo, ještě jednou, vážený pane ministře, paní předsedající, kolegyně, kolegové.

Krátce se vrátím k usnesení ústavně-právního výboru, který jsem tady četla v zastoupení kolegyně Hubáčkové. Jen sama za sebe, já jsem nehlasovala pro úplné zamítnutí tohoto zákona, a ani jsem nesouhlasila právě s doprovodným usnesením, ale čemu se chci teď věnovat, je něco jiného. To, že projednávaná novela je určitě lepší než ta včerejší, to už tady zaznělo, to nebudu opakovat, i když si také myslím, že ještě dostatečně nevyvažují dopady krize na obě strany, a to jak na straně nájemců, tak pronajímatelů, ale mnohé tu už i zaznělo, takže nebudu vše opakovat. Na co se však chci ve svém příspěvku zaměřit, je jedna z věcí, která může významně ulehčit současnou situaci pronajímatelům, potažmo všem podnikatelům, a to je velmi zjednodušeně řečeno možnost, aby plátce daně tzv. nemusel předplácet DPH za dodání zboží či poskytnutí služby, za kterou neobdržel žádnou úplatu. To může být v případě, že příjemce a odběratel platí třeba až po dodání zboží, nebo poskytnutí služby třeba až s dohodnutou splatností atd. Pozměňovací návrh, který bych chtěla předložit, pokud tedy dojde k podrobné rozpravě, zbavuje malé a střední plátce daně s měsíčním obratem do 10 mil. Kč za měsíc platit daň předem, jak jsem již říkala, za současné úpravy jsou totiž povinni daň platit a zaplatit nezávisle na tom, zda jim jejich odběratel skutečně uhradí, případně i přesto, že jim uhradí s určitým časovým odstupem vzhledem k době splatnosti. Zpravidla tak musí uhradit své závazky vůči svým dodavatelům, a to pro ně může představovat značnou finanční zátěž, která se může o to více projevit v situacích podlomené ekonomiky a souvisejících problémů jejich odběratelů s úhradou plateb za zdanitelná plnění. Předložená změna vychází z podpory platební schopnosti, která může být u malých a středních plátců snadno narušena, přičemž povinnost zaplatit DPH bez ohledu na to, zda oni sami dostanou za zdanitelná plnění zaplaceno, pro ně může představovat finanční obtíže, také jsem to již zmiňovala. Budu proto navrhovat do zákona zahrnout mechanismus, pomocí nějž plátce daně, který splňuje stanovené podmínky, může provést snížení celkové daně na výstupu o částky odpovídající dani za zdanitelné plnění, která mu nebyla v příslušném zdaňovacím období uhrazena, či její poměrnou část. Rozhodne-li se takového režimu využít, vzniká mu ale současně povinnost zvýšit celkovou daň na výstupu o částky odpovídající dani za zdanitelné plnění, o která celou svoji celkovou daňovou povinnost dříve snížil a která mu již byla uhrazena. V praxi by tak v měsíci, ve kterém sice zdanitelné plnění uskutečnil a tedy z něj DPH musel odvést, mohl snížit celkovou jím placenou daň o daň z těchto neuhrazených zdanitelných plnění a zaplatil by až v okamžiku, kdy mu odběratel zaplatí za takové zdanitelné plnění. Princip neutrality není dle mého názoru tímto pozměňovacím návrhem porušen, jelikož se nejedná o hotovostní účetnictví. Použití korekční položky umožňuje zachování veškerého systému jako doposud, posouvá se pouze povinnost platby DPH v čase. Podrobně viz pozměňovací návrh, který máte také na stole, pokud tedy o něm budeme hlasovat. Jenom chci ještě připomenout, že předkládaný pozměňovací návrh neprošel v Poslanecké sněmovně velmi těsně, pouze o čtyři hlasy, není to většina, ale na druhou stranu, i když se jednalo o opoziční návrh, měl v Poslanecké sněmovně nezanedbatelnou podporu. Tolik vše, pokud se tedy dostaneme do podrobné rozpravy, seznámím vás a načtu pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Jelínková: Ošetřovné na 60 % denního vyměřovacího základu je nedostatečné Jelínková (KDU-ČSL): Zachránit nás může ohleduplnost Senátorka Jelínková: Minulé století nám uštědřilo velké lekce Jelínková (KDU-ČSL): Ať ministryně Maláčová garantuje vyplacení dávek a důchodů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.