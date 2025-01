Senátorka Kovářová: Na leden již byla platová základna nastavena, pro soudce činí 129 360 korun

Dobrý den,

já tady nebudu opakovat, že nebudu hlasovat a zdržím se hlasování vždy, když budeme rozhodovat o svém platu. Dost mě děsí, co říkali mí předřečníci, že to tady budu zažívat dvakrát, třikrát ročně.

Chci vám podat aktuální informaci z justice. Mě oslovila vedoucí státní zástupkyně a s prosbou, abych vás informovala, že pokud projde návrh ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, způsobí to technické problémy. Přečtu vám, co mi ta vedoucí státní zástupkyně napsala, co podle mých informací se vztahuje na všechna vedoucí státní zastupitelství a všechny soudy:

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2335 lidí

Vzhledem k absenci výslovné právní úpravy bylo třeba vyjít z nálezu Ústavního soudu k 1. lednu, a byl určen plat soudce od 1. ledna, tzn. už od 1. ledna soudci dostali plat podle nálezu Ústavního soudu. Aby se k nim k 1. lednu dostala informace o jejich platu. Toto je podle vedoucích státních zástupců a předsedů soudů legitimní očekávání a je v souladu s § 136 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Tak tomu bylo na soudech i na státních zastupitelstvích.

Mluvím za Plzeň. Ale není vyloučeno, že je to tak v celé republice. Již byly vydány platové výměry s nově stanovenou platovou základnou, a to s účinností od 1. ledna letošního roku. Mzdová účtárna zpracovává mzdy v programu Datacentrum celorepublikově, což je firma, která obsluhuje tento program. Na leden již byla platová základna nastavena. Pro soudce činí 129 360 Kč, pro státní zástupce 90 % z té částky. Pokud schválíme zpětnou účinnost, může dojít k technickým problémům při zadávání dat a potřebných aktualizací.

Záleží samozřejmě taky na tom, kdy vyjde ten zákon ve Sbírce zákonů. Přemýšlím, jako autorka sci-fi povídek a nadšená čtenářka, jestli by šlo, že by ta Sbírka zákonů vyšla 31. prosince loňského roku. Soudci a státní zástupci mohou hromadně podávat žaloby, a vždycky se nějací načtou, na doplacení rozdílu spočívajícího v doplatku svého legitimního očekávání za měsíc leden, a nově stanoveným platem zpětně od 1. 1. 2025. Proto by bylo vhodné oddálit účinnost zákona, který budeme schvalovat.

Pro jistotu nebudu hlasovat pro tento zákon, a kdyby došlo na další hlasování, podpořím pozměňovací návrhy svého kolegy, pana senátora Canova.

JUDr. Daniela Kovářová



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky