Senátorka Němcová: Zůstaňme i nadále pevní v podpoře Ukrajiny a Izraele

Se vzpomínkou na totalitní režim i aktuálním poselstvím přichází senátorka Miroslava Němcová.

„Od pádu komunistického režimu uplynulo 34 let. Jsem pamětník. Pořád ještě větší část života jsem prožila v nesvobodě, v zemi zničené hospodářsky i morálně. Na to, co se podařilo změnit za tři desetiletí, se dívám s obdivem, přestože nelze říci, že jsme s minulostí vyrovnáni. Roky zkázy trvaly déle než čas obnovy. Ale jsme zemí, která se zcela změnila a prosperuje. Letošní výročí však neotevírá jenom okno do minulosti,“ řekla senátorka Miroslava Němcová.

„Chtěla bych poprosit všechny, abychom byli silní v ochraně demokracie a svobody nejenom u nás doma, ale abychom zůstali pevní v podpoře napadené Ukrajiny a Izraele. Buďme jim oporou a dejme jim pocítit sílu solidarity a přátelství. I v tom spatřuji odkaz 17. listopadu,“ dodala senátorka Miroslava Němcová k letošnímu odkazu 17. listopadu.

