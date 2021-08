Senátorka Seitlová: Byla bych ráda, aby garanci nadále mělo ministerstvo

reklama

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Zvažovala jsem, jestli mám vystoupit, ale opravdu bych si kladla za vinu, že jsem se nepozastavila nad jednou věcí, která mi dělá těžkou hlavu. V materiálech, které jsme dostali z výboru, je opravdu rozsáhlý pozměňovací návrh. Ten pozměňovací návrh je komplexní pozměňovací návrh, který předkládali na výborech a na komisích pan senátor Šilar, paní senátorka Žáková, jestli se nemýlím.

Ale když se podíváte, tak to je takový malý zákon. A my jsme tady velmi debatovali o tom, jak tu máme několik pozměňovacích návrhů. A ty pozměňovací návrhy teď máme rychle projednat. A tento malý zákon, který je transpozicí směrnice, která měla být již dávno implementována, a jak jsem si přečetla odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu, už nám hrozí pokuty a řízení s Evropskou komisí, tak je tím, že chceme zachránit to, co nepřipravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a nedalo do zákona.

Pan ministr říká, teď se na něho dívám, že ne, tak já budu moc ráda, když mi to vysvětlí. A mám jednu vážnou obavu. Pan senátor Čunek tady dlouze vyprávěl ten příběh. Ten příběh toho, jak se přehnala podpora pro obnovitelné zdroje pro soláry. Protože někdo předložil pozměňovací návrh, který nebyl v té době se všemi úplně řádně prokonzultován, nebyly jasné důsledky. A teď najednou proti všem zásadám, které máme tady leží kus zákona, který implementuje směrnici a který prošel v dobré vůli jenom našimi výbory. Promiňte, ale já mám vážnou obavu, aby se v takovém návrhu neobjevilo něco, co vůbec netušíme, že by mohlo mít nějaký vliv na řekněme možná i nějaké finanční toky.

A proto se nad tím pozastavuji. A byla bych ráda, aby mi pan ministr tady řekl, že on garantuje za ministerstvo, že tak, jak je ten pozměňovací návrh připraven, že je zcela v pořádku a nehrozí tam nějaké zvýhodnění nebo nedostatky. Byla bych nerada, aby pak v budoucnu se říkalo, no Senát to tehdy schválil, to byl pozměňovací návrh Senátu. My nejsme s to za tu krátkou dobu, kterou máme, všechny tyto souvislosti opravdu řádně prověřit. A tak přestože rozumím dobré vůli výboru a dobré vůli zpravodajů, byla bych ráda, aby tuto garanci nadále mělo ministerstvo.

Děkuji.

