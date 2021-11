Senátorka Seitlová: Musíme do lesů dostat biodiverzitu

reklama

Ještě jednou vás zdravím v podvečer. Pane ministře, pane místopředsedo, děkuji za to, co bylo předneseno. A mám jenom několik drobných připomínek. Hovoříme tady o tom, že souhlasíme plně s usnesením vlády. Usnesení vlády říká, že naprosto nesouhlasí s tím, aby do lesních hospodářských plánů bylo doplněno hledisko biodiverzity. Já si myslím, že to je jeden z těch základních cílů, kterým dneska Evropa žije. A že naopak to může prospět i kvalitě lesů a veškerému hospodaření v lesích. Takže v tomto bodě se opravdu s tím stanoviskem vlády nemohu ztotožnit. Pak je tady další otázka, a ještě tedy odkážu na ten stav lesů, o kterém hovořil pan zpravodaj. Teď ho nevidím... Ano, už ho vidím. Který tedy upozornil na to, jaký je ten stav lesů. A právě pro to, o čem hovořil, tak by bylo velmi ve prospěch, abychom tu biodiverzitu se pokusili do těch lesů dostat. A tím pádem, jak už jsem řekla, zkvalitnit lesy. Pak je tady druhá otázka. A ta otázka se prolíná tím usnesením vlády. A hovořil o ní i pan senátor Petr Šilar. Já s ním do určité míry souhlasím, ale přesto si dovolím upozornit i v tuto poslední hodinu, že mám pořád takový nejasný pocit, že s neuvědomujeme, že klimatické změny už nastaly. A že ty lesy v situace, ve které se ocitneme, protože nezastavíme, do zítřka určitě ne, to, co přibývá, a to, co ovlivňuje stav našeho klimatu, to, co zvyšuje teplotu, takže bude docházet k dalším změnám. A ty lesy budou vypadat úplně jinak. Nebudou to ty hospodářské monokulturní lesy, ale budou to jiné lesy. A my budeme rádi, když ty lesy vůbec budeme mít. A proto nesouhlasím s tím, že by se říkalo, že v té strategii není ohled na venkovské oblasti, že není ohled na to, že tam musí být zajištěna nějaká obživa. Naopak se tam jasně deklaruje, že se má tedy směrem právě dalších potenciálních možností, které ty lesy budou dávat do budoucna, transformovat celé to odvětví, aby se ti lidé právě v těch venkovských oblastech dobře uživili, aby měli strategii pro jejich rozvoj. Je to tam v několika kapitolách, mohla bych je citovat. A pak je poslední věc, se kterou se také úplně nemůžu ztotožnit, protože my víme, že na ty vlastníky lesů, kteří tam hospodaří, to bude mít dopad. Ale právě v té strategii se hovoří o tom, že jsou, když si to pořádně skutečně prostudujeme, že tam jsou nutné finanční pobídky a dotace právě pro ty vlastníky lesa, aby dokázali tu situaci nějakým způsobem řešit. Takže pokud se týká toho stanoviska vlády, já se přiznám, že tedy nemohu se všemi závěry souhlasit. A prosím o oddělené hlasování. To znamená, to, co je návrh usnesení paní senátorky Pešatové, a to, co je to, že souhlasíme s tím, co říká tedy vláda plně. Děkuji.

