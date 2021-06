Senátorka Šípová: Nezávislost jednotlivých složek justice je klíčová

reklama

Jenom bych chtěla ještě krátce říct, že jsem ráda, že ta senátní vratka k zákonu o soudech a soudcích, jak paní ministryně o ní hovořila, paní ministryni potěšila, nebo jsem tak to pochopila.

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 5% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1526 lidí

Chtěla jsem připomenout, že ten pozměňovací návrh jsme tady uvařili já s panem kolegou Holáskem a zde na místě jste ho nepodpořila. Jsem ráda, že váš názor se změnil, protože to významným způsobem pomohlo lidem, kteří už se těch výběrových řízení účastnili. A k teritorialitě. Předložila jsem tento pozměňovací návrh podruhé, už za tu krátkou dobu, co tu jsem, si myslím, že to je důkaz o tom, že mi na teritorialitě docela záleží. Poprvé jsem předkládala pozměňovací návrh v souvislosti s projednáváním chráněného účtu, a tehdy neprošel s tím, že si mám počkat na tento tisk, tento tisk 5.4.5 sněmovny, který byl projednáván, s tím, že jsem byla odkázána na to, že tam se tato věc bude projednávat, ať si na tento tisk počkám. Tak jsem si na to počkala a předkládám tento pozměňovací návrh. Předložila jsem to tedy podruhé a jsem velice ráda, že na ústavně-právním výboru prošel, protože jsem opravdu přesvědčena o tom, že systémová náprava exekučních řízení není bez pravidel pro určování exekutorů možná. Tak jsem se tedy s tím znova vrátila, ty tlaky na to, abych to nepředkládala, byly velké. Já osobně jsem, pokud jde o spravedlnost, je poměrně nezávislost jednotlivých složek justice klíčová. Musíme dbát na tu nezávislost a bez této teritoriality bohužel si myslím, že exekutoři nikdy nezávislí nebudou. Samozřejmě podporuji všechny ty dobré věci, na kterých jsem se také podílela, na té nápravě různých nezastavování exekucí a tak. Nicméně klíčová věc je pro mě místní příslušnost. A to proto, už jsem to tady zde říkala, vyprávěla jsem to už mnohokrát, jsem přesvědčena o tom, že v prostředí ekonomické závislosti exekutorů na velkých věřitelích nikdy tyto dobré věci nebudou beze zbytku fungovat. Zejména pak například vybírání záloh. Z praxe vím, že mezi velkými exekutory a velkými klienty jsou smlouvy, ve kterých je uvedeno, že ty zálohy si vybírat nebudou, a zajímalo by mě, jestli tyto smlouvy budou změněny. Mám o tom velké pochybnosti. Takže si myslím, že spousta těch věcí nebude realizována bez teritoriality. Protože v současné době, pokud exekutor bude nějakým způsobem postupovat podle těchto nových změn a velkému věřiteli se to nebude líbit, tak milý velký věřitel vezme ten balík spisů a dá je prostě k někomu jinému.

A to je to, o čem já tady celou tu dobu mluvím. Nebylo zmíněno, že na jednání ústavně-právního výboru vystoupili i zástupci exekutorské exekutory a z jejich úst zaznělo to, že pokud teritorialita nebude přijata, tak se musíme do budoucna smířit s tím, že dojde k monopolizaci exekučních řízení ve prospěch velkých exekutorských úřadů a ty malé exekutorské úřady, které nejsou hodně kvalitní, nejsou to nečinní exekutoři, ti zaniknou. Takže pokud nepřijmeme místní příslušnost, dojde k monopolizaci na tomto trhu. A já se s tím nemohu smířit, proto budu ráda, když podpoříte místní příslušnost. Děkuji.

Mgr. Adéla Šípová Piráti



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Šípová: Pandemie se vyvíjí dobře, vláda se může připravit na další vlnu Senátorka Šípová: Instituce přísedících není vůbec špatná Senátorka Šípová: Dokud neskončí testování, nebudeme vědět, kolik lidí je v provozech nakažených Senátorka Šípová: Přilepenější přílepek si těžko můžeme představit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.