Senátorka Žáková: Záměrem je, aby byla narovnána nespravedlnost

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, milé poslankyně, vážení poslanci, minule jsem se nedostala ke slovu a chtěla jsem vám poděkovat za milé přijetí tady na půdě Poslanecké sněmovny.

A nyní již k pozměňovacím návrhům Senátu. Celkem budu obhajovat tři pozměňovací návrhy. Jeden je můj a dva jsou mé kolegyně senátorky Šárky Jelínkové. Pozměňovací návrh paní senátorky Jelínkové se týká dvou bodů. Tím prvním je, že částka 500 korun jako denní kompenzační bonus pro podnikatele nahrazuje tento návrh částkou 667 korun, a to z důvodu, že na rozdíl od jarní verze kompenzačního bonusu tato již není osvobozena od povinných odvodů a tedy částka by byla právě o 167 korun nižší, než tomu bylo na jaře. Tímto pozměňovacím návrhem tedy napravujeme, aby byl srovnatelný kompenzační bonus, tak jak dostali a obdrželi podnikatelé v jarním období.

Další pozměňovací návrh mé kolegyně je návrh na rozšíření se zpětnou účinností podmínek kompenzačního bonusu tak, aby byl přiznám všem podnikajícím subjektům kompenzačního bonusu, u kterých v předmětném období došlo alespoň k 80 % propadu tržeb v důsledku šíření onemocnění covid-19. V souvislosti s tím se prodlužuje lhůta na podání žádosti o kompenzační bonus ze dvou na dvanáct měsíců. Reaguje se tak na zúžení spektra podnikatelů, kteří o kompenzační bonus mohou žádat. V první vlně epidemie postačilo, pokud byl podnikatel nad míru obvyklou dotčen omezením poptávky nebo dodávek. V tomto návrhu zákona je vyžadován bezprostřední zákaz nebo omezení činnosti vládními opatřeními. Ta zakazují pouze prodej zboží a poskytování služeb.

Pokud se týká mého pozměňovacího návrhu, tento pozměňovací návrh si klade za cíl zmírnit negativní dopad do rozpočtu samospráv, který má být kompenzován ve skutečné výši dle podílu na výplatě kompenzačního bonusu po skončení bonusového období. Záměrem je, aby byla narovnána nespravedlnost, kdy v případě jarního kompenzačního bonusu byly následně obcím vyplaceny jednorázové příspěvky, se kterými současný návrh zákona již nepočítá. Samosprávy by tak byly současnou krizí zasaženy hned dvakrát, jednak poklesem výběru sdílených daní z důvodu omezení ekonomiky na základě mimořádných opatření vlády, dále pak v důsledku vyplácení kompenzačního bonusu za tato mimořádná opatření. Jak již bylo zmíněno, jedná se o kompenzaci, jejíž výše bude stanovena dle skutečného podílu na výplatě kompenzačního bonusu, čímž se předchází spekulacím o tom, zda je výše kompenzace pro samosprávy adekvátní.

Velmi dobře si uvědomuji, že to bude mít dopad do státního rozpočtu. Vím, že se paní ministryně snaží pomáhat potřebným a s každým výdajem má i nemalé obavy, jak naplnit i příjmovou stránku. Ale nelze tak činit na vrub samospráv. Samosprávy pro stát a především pro vládu jsou nepostradatelným partnerem a k partnerům se chováme vždy s úctou, spravedlivě a férově. Takový je i můj pozměňovací návrh postavený na spravedlivém podílu k výplatě kompenzačního bonusu pro samosprávy. Argument, že jsou obce přeplacené a na účtech jim leží spousta finančních prostředků, neberu jako férový argument. Bez znalosti investičních záměrů jednotlivých měst, obcí a krajů nemůžeme takto snadno argumentovat. Domyslel někdo, že samosprávy financují ze svých rozpočtů příspěvkové organizace, jako jsou školy, školky, domy s pečovatelskou službou, nemocnice? Opravdu si necháme padnout na úplné dno, kdy už nebude ani na úhradu energií jednotlivých subjektů, o investicích nemluvě? Nestojím tu zde dnes jen o s pomyslně nataženou rukou pro pomoc samosprávám a podnikatelům. Stojím tu zde i proto, že ta natažená ruka znamená i vážnou nabídku ke spolupráci.

Vítám změnu postoje vlády, že konečně přistoupila na to, že vzít peníze obcím a krajům z rozpočtu určení daní je nepřijatelné. Prostředky mají sloužit k rozvoji samospráv, k lepšímu životu pro občany v regionech. Ústava jasně garantuje obcím samosprávu. Peníze z rozpočtového určení daní nelze používat k proplacení jiné potřebné podpory pro zranitelné občany a firmy. Pokud tak vláda činí, musí to nahradit. Vláda obcím už v létě poslala kompenzace a i pomoc na vypořádání se s krizí. Neustálým vyplácením bonusu se však z toho, co mělo být určeno na podporu obcím a městům v době pandemie, ztenčuje kraj. Kraje nedostaly bohužel žádné náhrady. Celý podzim vláda tvrdila, že se kompenzační bonus samosprávám nahradit nemusí. Teď konečně změnila názor.

Vláda přistoupila na požadavek, že se skutečně po ukončení vyplácení bonusu vše sečte a samosprávám se výpadek nahradí. Oproti senátnímu návrhu však vládní návrh má dva zásadní rozdíly. Jinak je prakticky identický. Srovnejte návrh Senátu a současný návrh vlády. Rozdíly jsou však podstatné. Vláda říká, že samosprávám nahradí z toho, co jim bylo z rozpočtového určení daní sebráno, čtyři pětiny, což je 80 %. A že se tak stane později, než navrhuje Senát, tedy až po pěti měsících od ukončení vyplácení kompenzačního bonusu. Dovolila bych se zdvořile zeptat, proč. Proč se má nahradit samosprávám, co jim bylo vzato, ze čtyř pětin, tedy jenom z 80 %? Kdo to stanovil? Ty prostředky jsou daněmi, které platí občané a firmy a mají být podle zákona o rozpočtovém určení daní použity právě na rozvoj obcí, měst a krajů a zlepšovat tak kvalitu života v našich regionech. Proč paní ministryně navrhuje pouze 80 %? Mělo by se nahradit to, co bylo vzato. Vládní zásahy do rozpočtového určení daní jsou velmi nebezpečné a nepřijatelné. Garantem postavení samospráv a jejich příjmů je zákon, tudíž Parlament. Proč vláda navrhuje pět měsíců na zpětné doplacení samosprávám? Senát navrhuje rozumnou tříměsíční dobu po ukončení vyplácení. Jen svědčí o tom, že zatímco peníze si vláda vzala ihned, návrat bude jako obvykle dlouhý a byrokratický. Pokud náš stát není schopen kompenzace vyřídit v rozumné tříměsíční době, tak to také o něčem svědčí. Obce musí ty peníze investovat, hned do obnovy ekonomiky. Tady každý týden je zásadní. Tudíž pokud vláda navrhuje pouze dvě odchylky od senátního návrhu, tak obě dvě jsou to změny k horšímu. Změny, které spíše prohloubí krizi úplně zbytečně.

Dnes nebudete (budete?) reálně hlasovat, zda podpoříte Senát. Já jsem dlouholetá bývalá starostka. Vím, o čem mluvím. Když vás požádám, abyste podpořili obce, města a kraje a zamysleli se nad těmito dvěma rozdíly oproti vládnímu návrhu, který ještě ani není v Poslanecké sněmovně:

Za prvé. Proč se má nahradit samosprávám nikoliv celá částka, co jim byla navíc nad všechny dopady pandemie vzata, ale jen 80 %. A proč se tak má stát později, než za tři měsíce. Proto jsem přesvědčena, že vaše hlasování ve skutečnosti není nějakým senátním návrhem, ale zda spravedlivě podpoříme naše města, obce a kraje. Na tom bychom se měli shodnout.

A závěrem mi ještě dovolte jednu věc, jednu takovou osobní. Ráda bych vám popřála v tomto stále ještě novém roce dostatek zdraví, síly, odhodlání a hojnost požehnaných moudrých rozhodnutí. Budeme je potřebovat pro náš stát, ale i sami pro sebe, abychom touto nelehkou zkouškou prošli bez větších ztrát, ale hlavně ve zdraví. Děkuji vám za pozornost.

