Senátorka Zwyrtek Hamplová: Dvojí vážné pochybení státu

Dvakrát vážné ALE… A věřme, že jde o exces.

Koluje to všude. Dokonce byly pochybnosti, zda to není fake. Tak absurdní se jevilo označení možného přestupku. Ale patrně to není fake, když už padlo vyjádření i od města. A začnu tím, že město Prostějov má pravdu - jemu nelze nic zazlívat. Do této věci vůbec nemůže zasahovat, protože jde o státní správu, která jde tzv. mimo něho - podobně jako stavební řízení. Odpovídá pouze za její odborné zajištění, protože jinak by neslo způsobené škody. Má pravdu i v tom, že pokud jim policie věc postoupí, musí se jí jejich úředníci zabývat… ALE…

Musím zmínit dva detaily, které rozhodně nelze přehlížet - jak příslušníci policie, tak nyní i úředníci správního orgánu, mohli věc definitivně odložit s tím, že NEJDE O PŘESTUPEK. Tedy mohli tak učinit bez jakéhokoli následného řízení, tedy i bez předvolání k vysvětlení (!). Upřímně řečeno otázky, které by měly být pokládány v rámci tohoto vysvětlení, si neumím dost dobře představit.

Tedy tyto dva “detaily”, z mého pohledu ale VELMI vážné - omlouvám se - signály, spočívají v tom, že jsou v rámci státního aparátu (nezaměňovat prosím se samosprávou, ta bohužel jen nastavuje ono jméno) úředníci, kteří v popsaném jednání přestupek z nějakých důvodů vidí; v případě policie ho tak někdo kvalifikuje (popis skutku), a v případě správního orgánu ho bez alespoň minimální revizní právní úvahy, tedy bezmyšlenkovitě, převezme, a dokonce předvolá občana k vysvětlení jednáni, spočívajícího ve vyjadřování negativního postoje vůči vládě.

Tato nesprávná právní úvaha (nic jiného to opravdu nemůže být) už na dvou stupních (!!!) je tím, nad čím opravdu nelze mávnout rukou, protože z ní vyplývá, co se patrně stává v hlavách státních zaněstnanců při právním uvážení standardem. Věřme, že označit podobné jednání policií za možný přestupek, a nakládání s tímto označením skutečně jako s přestupkem, je excesem (vybočením) z kvality výkonu státní správy jak u policie, tak u úřadu.

Samospráva k tomu může přispět tím, že bude důsledně dbát na právní vzdělávání úředníků zpracovávajících tuto státní agendu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



