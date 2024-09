Senátorka Zwyrtek Hamplová: Politické "sado maso" v přímém přenosu

Jak je možné, že má premiér takové protekční "PR"? Bez diskuzní oponentury ve studiu má podobný pořad hodnotu NULA. Je to zkrátka neuvěřitelně protekční PR pro jednoho z politiků, t.č. premiéra. Posaďte tam Petru Fialovi do studia k redaktorce Tereze Tománkové mladé, chytré a odvážné dravce, například Filipa Turka + Jindřicha Rajchla + Ondřeje Dostála... To by, pane, byla jiná liga!

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3110 lidí

Vsadím se, že tuto čtyřku by ale vzdal. Nemá na ni ani schopnosti, ani znalosti, ani odvahu... Ostatně tentokrát by patrně stačil i "bývalý kamarád" Ivan Bartoš, aby povyprávěl o ponižujícím způsobu svého pádu... Jedno je jisté - diskuzní sestava Fiala + Turek + Rajchl + Dostál by měla nepochybně NEUVĚŘITELNOU sledovanost!

Sám premiér ve studiu s vyrobenou (a proto zcela umělou) image, s naučenými frázemi a gesty, která dělá stále setiny vteřiny dříve, než by měl (schválně si všimněte), je bohužel pro diváky politické, a hlavně nic nesdělující "sado maso".

A je vůbec premiér, který má odvahu jen sám ve studiu, nebo nově po telefonu, vůbec skutečný premiér? Nebo jen osoba, jež je nositelem této funkce, "nějak" ji vykonávající nebo plnící zadání "někoho"? Zkrátka daný pořad by byl ztrátou času... Ba co víc, pro znalé by byl utrpením v přímém přenosu, kdybychom se ovšem někdo na tuto one man show na míru dívali.

PS: To by se nám, pane, vyhrávaly soudy, kdyby u nich seděla jen jedna strana, a druhá, nepozvaná, by nemohla říct ani slovo. Ale to v právním státě není prostě možné. Donedávna jsem byla ale přesvědčena, že ani podobné, politicky protekční pořady.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky