Senátorka Zwyrtek Hamplová: Tvrzení premiéra Fialy, že nám hrozí napadení Ruskem, neobstojí

Vládě se nelíbí Trump, nelíbí se jí Putin… Sama je však v koncích. A dopadá to na nás všechny. Tvrzení premiéra Fialy, že nám hrozí napadení Ruskem, neobstojí. Je to výmysl bez jakéhokoli reálného podkladu, který má zakrýt všechna selhání jeho vlády i Bruselu, vyvolávat nedůvodný strach a umožnit neuvěřitelné utrácení na zbrojení, dokonce na dluh. Evropu skutečně neohrožuje Putin (proč by to dělal?), ale islamizace a ekonomický propad. To už naopak běží.

Vývoj kolem Ukrajiny k tomu začíná být na pováženou, a děje se to, před čím mnozí varovali. Už i sama naše zpravodajská služba (!!) vládu varuje před hrozícím nebezpečím, objevují se informace o černém obchodu se zbraněmi… Český rozpočet je na tom k tomu všemu velmi nedobře. A za této situace český prezident, dokonce v rozporu s Ústavou, prohlašuje, že jsme připraveni vyslat české vojáky na Ukrajinu - o tom by totiž musel rozhodnout Parlament, ne on. Tak je to v Ústavě.

A neměli bychom se starat hlavně o naše občany? Myslím si, že česká vláda hlavně ví, že je v koncích. Vyvolání umělého strachu z Putina a řinčení zbraněmi je patrně její poslední šancí, jak to celé zakrýt. Výrok premiéra Fialy, že do čtyřech až šesti let nás Rusko napadne (!!!), je navíc typickým šířením poplašné zprávy, a orgány policie už měly v tomto smyslu konat. Hlavně se ho ptát, jak na to přišel…

Nervozita některých kolegů na půdě Senátu k tomuto tématu nasvědčuje tomu, že se v hodnocení stávajícího stavu vůči Rusku patrně nemýlíme. Ostatně mnozí nám to neformálně přiznávají. Měli bychom se zkrátka začít se vší vážností věnovat hlavně problémům naší země. Než bude pozdě. A co jsou skutečné problémy naší země? Na to by se měla vláda zeptat občanů, obcí, měst, firem… Ne že se s nimi nebude bavit ani diskutovat, jak padlo na půdě Senátu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ

senátorka



