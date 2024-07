Senátorka Zwyrtek Hamplová: Útočná brigáda armády cizího státu není žádná taneční ani hudební skupina

Proč tvrdím, že pluk Azov nemá v Praze (ani v jiném městě nebo obci) co dělat, proč ti, kdo to umožňují, podporují a propagují, se mohou dopustit závažné trestné činnosti, a proč je to akce, ohrožující bezpečnost našich, českých občanů.

Navíc velké mlčení k tomuto turné je v jasném rozporu s diplomatickým protokolem ministerstva zahraničních věcí. Není přece možné, aby v našich obcích a městech jezdila na “turné”, a dokonce za vstupné, armáda cizího státu bez souhlasu kohokoliv, navíc útočná brigáda s vysoce pochybnou pověstí, a naše vláda byla absolutně nečinná.

Co říká mimo jiné náš trestní zákoník:

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody čna šest měsíců až tři léta.

Jaké jsou dostupné informace z veřejných zdrojů:

“Duchovní otec Azovu, později ukrajinský poslanec Andrij Bileckyj ještě před vznikem oddílu prohlásil: „Údělem Ukrajiny je stanout v čele bílé rasy během poslední křížové výpravy proti podlidem, jimž vládnou Semité.“

A dále:

“Není pochyb o tom, že v Azovu a dalších dobrovolnických oddílech působí extremisté i obdivovatelé třetí říše Adolfa Hitlera. Zdokumentovala to řada novinářů (kromě už citovaných textů z The Guardian a magazínu Reportér například i BBC, The Telegraph nebo Newsweek) i neziskových organizací. Zpráva OSN píše o podezření z válečných zločinů – rabování, znásilňování, mučení zajatců.” (Seznam zprávy)

Co je ale hlavě zcela nade vší pochybnost:

V každém případě je prapor Azov součástí armády cizího státu. A jako takový nemá “jen tak” na českém území co dělat. Protože i to má svá jasná pravidla (zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Diplomatický protokol, duben 2014 ):

“Pobytem cizích ozbrojených sil se rozumí přítomnost ozbrojených sil (vojenský nebo civilní personál, vojenská technika a materiál) cizích států na území České republiky… Průjezd nebo pobyt ozbrojených sil cizích států může být realizován jen se souhlasem kompetentních úřadů České republiky… Zásady a podmínky pro přijímání cizích vojsk na území České republiky v době míru jsou dány Ústavou České republiky a zákonem č. 300/2000 Sb.“

Pokud se tedy např. na stránkách Českého rozhlasu objeví aktuálně mj. tento text “…Cílem akce má být podle organizátorů neformální diskuse o vývoji války i budoucnosti Ukrajiny. Třetí útočná brigáda se zformovala na konci roku 2022 z veteránů pluku Azov, spadá pod pozemní síly ukrajinské armády…”, něco je hodně špatně. Proč?

Znamená to, že na našem území budou zcela bez kontroly cizí ozbrojené síly, a to bez souhlasu kompetentních úřadů České republiky (které k tomu mlčky přihlížejí), a tyto síly budou neformálně, zcela podle svého názoru, ovlivňovat veřejné mínění o vlastním ozbrojeném konfliktu na území cizího státu. Což je veřejně prezentovaný cíl. Zda je jediný, a co bude vlastně obsah, to nevíme, protože českou vládu to prostě nezajímá.

Ani to ji nezajímá, že jiné státy z důvodu bezpečnosti svých obcí a měst a jejich občanů něco podobného nepřipustily.

Je to zcela zásadní selhání odpovědných osob, a ty by měly být povolány k odpovědnosti. Organizátoři a účastníci rovněž. Pokud se tedy tato akce skutečně uskuteční, je na místě trestní oznámeni jak proti úředním, tak neúředním osobám.

Útočná brigáda armády cizího státu (!!!) není skutečně žádná taneční ani hudební skupina, i když se nám to všichni zainteresovaní snaží vnutit.