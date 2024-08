Senátorka Zwyrtek Hamplová: Zneužití práva při vakcinaci bylo celosvětové

Zneužití práva při vakcinaci bylo celosvětové a obrovské. Pošlapání základních práv rovněž. Už nikdy.

Ráda bych podotkla, že ona tvrzení, že očkování chrání před těžkým průběhem nemoci apod., nejsou prozatím ničím podložena. Reakce na očkování a jeho efektivita je tak nadále vysoce individuální věc u každého, kdo se očkovat nechal, a žádný skutečně relevantní výzkum "má dáti dal" prozatím neproběhl. Ani opak se nezkoumá - tedy nežádoucí účinky a negativní dopady očkování.

Vakcíny se skutečně testovaly celosvětově přímo na lidech, o čemž svědčí průběžné a velmi rychlé změny tvrzení o jejich kvalitách v průběhu času - od nutnosti počtu dávek až po tvrzení o jejich skutečném efektu a možných vedlejších účincích. Z toho lze snadno dovodit, že o prvních dodávkách se tak ani v Česku nevědělo vůbec nic, a slepě a patrně s nedůvodnou důvěrou se opakovala řada tvrzení bez ověření. Ostatně jako v řadě jiných zemích.

EPOCHTIMES se věnuje tématu věcně a systematicky, a najdete zde řadu článků na dané téma. Je třeba je za to ocenit. Jeho zástupce Milan Kajínek vystupoval i na mé akci v Senátu (to je ta, která mi tehdy nebyla povolena - o to více však zaujala).

Tématu se věnuji stále - zneužití práva v této věci včetně prvků jako vydírání, diskriminace, šikana, selekce a zásahy do základních ústavních práv bylo celosvětově tak obrovské a hrozivé, že nad tím zkrátka nelze mávnout rukou. Mohlo by se to totiž opakovat.

Před Vídní je tedy nutno smeknout. Má odvahu podívat se pravdě do očí. A to doslova. I naše země by měla najít sílu říct - ano, i my jsme byli podvedeni výrobci vakcín a jejich spojenci, třeba těmi, kteří dodnes odmítají ukazovat sms právě s dodavatelem vakcín. Nepochybně proto, že jsou zcela "nevinné". Tomu už nevěří nikdo. Snaha to "vymlčet" je navíc očividná. Proto jsou více než nutné akce typu vídeňské. Všichni máme právo na pravdu.

(článek o výstavě ve Vídni najdete ZDE)

