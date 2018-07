Senátorský klub ODS: Novela školského zákona uleví obcím i mateřským školkám

Předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil na úvod oznámil, že senátoři ODS podpoří pozměňovací návrh k energetickému zákonu, který přijal výbor pro hospodářství. „Pokud někdo vlastní nemovitost, na které je zařízení pro přenos elektrické energie, musí nyní jeho přemístění kvůli případné rekonstrukci nebo úpravě nemovitosti platit on. Tuto nespravedlivou praxi pozměňovací návrh mění. Úprava chrání vlastníky nemovitostí a lidem usnadní život. Proto jsme se ho rozhodli podpořit,“ uvedl Vystrčil. „Novelu volebního zákona z pera pana Dienstbiera, která zavádí jednokolový volební systém do Senátu, naopak nepodpoříme. V krajním případě by totiž způsob volby mohl způsobit to, že se senátorem stane člověk, kterého při volbě na první místo zařadilo například pouze 10 % účastníků voleb v daném obvodě,“ dodal předseda občanskodemokratických senátorů.

Senátor Jiří Oberfalzer přivítal novelu školského zákona, kterou na návrh poslanců ODS přijala Poslanecká sněmovna: „Návrh na zrušení povinnosti mateřských škol vytvořit kapacity pro přijetí všech dvouletých dětí ODS představila již ve volebním programu na programové konferenci. Našimi poslanci podaná novela je v souladu se stanovisky všech senátních výborů, které školský zákon ministryně Valachové projednávaly. Odborníci se shodují, že není možné z mateřských škol dělat jesle. Dvouleté děti vyžadují rozdílnou péči, než děti, které se účastní předškolního vzdělávání. Zákon s sebou také nesl obrovskou zátěž, která by dopadla na obce kvůli povinnosti rozšířit kapacity mateřských škol. Proto jsme rádi, že se poslanci rozhodli pro zrušení této povinnosti. Návrh zákona podpoříme.“

„V první řadě bych se rád vrátil k rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení tzv. restituční tečky. Návrh podala skupina 17 senátorů, z toho 9 bylo občanských demokratů. Věříme, že rozhodnutí pomůže alespoň částečně napravit křivdy, které komunistický režim napáchal. Zároveň bych rád upozornil na návrh zákona o státním občanství, který opět umožní získat občanství dětem a vnoučatům těch, kteří emigrovali před rokem 1989 pouze na základě vyplnění prohlášení. Dosud taková praxe možná nebyla,“ uvedl senátor Tomáš Grulich.

Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera na závěr zkritizoval množství přijímaných zákonů, které stále zvyšují byrokracii a administrativní zátěž: „Rozšiřujeme například seznam zakázaných látek ve sportu. Věda je přitom na takové úrovni, že do zítra je schopna vyvinout látky, které fungují stejně, a my ten seznam budeme muset měnit znova.“

autor: PV