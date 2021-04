Senátorský klub STAN chce prosadit korespondenční volbu a zvažuje ústavní žalobu na prezidenta Zemana

reklama

„Výbuch muničního skladu ve Vrběticích není stále uzavřený a je nepřípustné, aby prezident Zeman jako příjemce pravidelných zpráv bezpečnostních služeb uváděl v médiích tajné informace z vyšetřování.

Jsme názoru, že by se situací měl i nadále zabývat senátní Výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost, jenž je v kontaktu s BIS. Na základě zjištění výboru a po konzultaci s ústavními právníky zhodnotíme, jestli je podání ústavní žaloby na místě. Pokud bychom se odhodlali k tomuto kroku, mělo by to být v součinnosti s dalšími kluby jako projev vůle celého Senátu. Jasno by mělo být v horizontu několika týdnů,“ uvádí předseda klubu Petr Holeček.

Senátoři budou na plénu projednávat novelu volebního zákona, která reaguje na nález Ústavního soudu a zrušení části tohoto zákona.

„Nová volební úprava v podobě schválené sněmovnou není dokonalá, ale vnímám to jako rozumný kompromis mezi všemi stranami,“ komentuje návrh nového volebního zákona předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba. „Pořád je ale lepší než to, co jsme tu doposud měli a co označil Ústavní soud za protiústavní. Novela zmírňuje zjevné nerovnosti mezi stranami s vyšším a nižším ziskem hlasů voličů, byť ne úplně stoprocentně. Odstranění této nerovnosti bylo spolu se zachováním čtrnácti volebních krajů naší prioritou. Myslím, že by tato kompromisní podoba mohla v našem právním řádu dlouho vydržet,“ doplňuje Hraba s tím, že další nedostatek novely vidí v absenci zavedení možnosti korespondenčního hlasování pro občany žijící a pobývající v zahraničí.

Právě klub Starostové a nezávislí se pokusí návrh svého senátora Marka Hilšera do návrhu zákona v Senátu korespondenční volbu pro občany pobývající v zahraničí prosadit. „Korespondenční volba není žádná výsada, ale naprosto běžný servis, který svým občanům poskytuje drtivá většina států Evropské unie, ale i mnoho států mimo ni. V době, kdy po celé Evropě a světě pracují nebo studují statisíce českých občanů, je absence korespondenční volby v našich volebních zákonech neomluvitelná. Je ostuda, že o tom, co se v jiných demokratických zemích považuje za standard, u nás diskutujeme už desítky let a stále není politická vůle výkon volebního práva občanům pobývajícím v zahraničí usnadnit,“ říká k návrhu Marek Hilšer a dodává: „Vzhledem k tomu, že účinnost novely volebního zákona je stanovena až na 1. červenec 2021, bude mít sněmovna v případě schválení senátního pozměňovacího návrhu zakotvující korespondenční volbu dostatek času zákon opětovně projednat.“

V souvislosti s opětovným projednáváním Národního plánu obnovy kritizují Starostové a nezávislí vládní záměr vybudovat národní onkologický institut v Praze na úkor dostupnosti této péče v jednotlivých krajích a příhraničních oblastech.

„Místo nalití 7 miliard korun do vybudování onkologického institutu by měly finance putovat do každého komplexního onkologického centra v jednotlivých krajích. Tato centra by se za půl miliardy korun mohla dostatečně dovybavit potřebnými přístroji. Dalo by se i lépe kontrolovat, zda peníze neskončily pouze v betonu, zda doputovaly tam, kam skutečně měly. Pro onkologicky nemocné pacienty je navíc zásadní dostupná péče přímo v regionech. Takto těžce nemocní lidé nemohou cestovat za péčí do Prahy,“ upozorňuje lékařka a senátorka Alena Dernerová.

