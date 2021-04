Šimral (Piráti): Touto metodou lze zajistit otevření všech škol ve velmi krátké době

reklama

Pražští zastupitelé ve čtvrtek jednomyslně vyzvali vládu, aby umožnila všem dětem, žákům a studentům pravidelné testování ve školách neinvazivními PCR testy a zajistila jim návrat zpět do prezenční výuky.

Klíčové je, aby tyto testy byly hrazeny ze státního rozpočtu, podobně, jako je tomu nyní u antigenních testů. Zastupitelé pověřili primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba, aby zahájil jednání s ostatními kraji o vypracování společné strategie a také oslovil zdravotní pojišťovny s žádostí o alespoň částečné proplácení PCR testů.

Metoda neinvazivního PCR testování byla už v tomto roce pilotně ověřena na vybraných školách na Praze 9, 7, 6, 4 a 2 v období od 17. února. Zastupitelé hl. m. Prahy na čtvrtečním zasedání vyzvali vládu, aby zajistila neinvazivní PCR testování dětí ve školách.

„S jistotou lze říci, že s využitím takzvaného poolování, tedy vyhodnocování více vzorků naráz, by už nyní stačila kapacita laboratoří, které jsou k vyhodnocení PCR testů nutné. V praxi by to znamenalo, že by se měly testovat vždy celé školy najednou po jednotlivých třídách. Každý žák „požvýká“ během jedné až dvou minut houbičku, kterou sám vloží zpět do zkumavky, označené vzorky podle tříd pak následně škola odevzdá do laboratoře a následující den, ještě před otevřením školy, by byl znám výsledek. Pokud by se vyskytl někdo pozitivní, včetně roztestování a určení pozitivního vzorku, následuje klasické trasování hygienou celého okolí dítěte mimo školu. Během jednoho dne by tedy byl znám výsledek celé školy. Touto metodou lze zajistit otevření všech škol ve velmi krátké době a mít stoprocentní přehled a kontrolu nad vývojem covidu-19,“ řekl o případném postupu testování pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

„Validita a použití antigenních testů u žáků není v pořádku. Navíc do příštího týdne už i v Praze některé školy mají používat testy Singclean, které jsou složitější na použití. Spolu se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou jsme k řešení tohoto problému vyzvali vládu už minulý týden s tím, že jsou tu dostatečné kapacity laboratoří na území hlavního města pro vyhodnocování nejen testů pražských žáků, ale i těch ze Středočeského kraje,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Usnesení vyzývající vládu bylo předloženo napříč celým politickým spektrem pražského zastupitelstva. Předložili jej Vít Šimral, Mariana Čapková, Tomáš Portlík, Patrik Nacher a Jiří Koubek.

„Česká republika má ze všech zemí Evropy nejdéle omezenou prezenční výuku. Vláda sice opakovaně tvrdí, že návrat dětí do škol je její prioritou, ale přitom pro ni nedělá dostatečné kroky. Některé ročníky se do školy nedostaly téměř rok a dva měsíce. Včerejší vládní rozvolňovací balíčky navíc na tyto děti opět zapomněly. Například středoškoláci podle nich mohou do školy jen na praktickou výuku, ale třeba studenti některých ročníků gymnázií se tak nejspíš do školy nedostanou vůbec,“ popsala zastupitelka Mariana Čapková.

„Metodu neinvazivního testování PCR testy ze slin jsme pilotně ověřili také na vybraných školách v Praze 9. Vyhodnocení probíhalo metodou poolingu a je tedy i finančně srovnatelné s běžným antigenním testováním, jak je nyní nastaveno státem. Nedává smysl, aby školy měly státem hrazené méně kvalitní a méně průkazné ATG testy, a neměly možnost dětem poskytnout skutečně bezpečné prostředí díky PCR testování. Stát však musí toto testování nejen hradit, ale také podpořit vznik dostatečných laboratorních kapacit pro PCR testování ve školách,“ dodal pražský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

„Jsem rád, že se některé pražské městské části pustily do projektů s PCR neinvazivními testy, jejichž cílem je větší komfort a citlivější přístup pro děti a rodiče s cílem bezpečného návratu dětí do škol, ale zároveň všech najednou, tedy nikoliv na principu rotace. Pilotní projekty ukázaly, že tato metoda funguje a naším cílem by měl být rychlý, bezpečný a komfortní návrat dětí do škol. V tomto duchu o tom budu hovořit v poslanecké sněmovně, kde představím včera schválené usnesení pražského zastupitelstva,“ uzavřel poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher.

