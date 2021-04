Skopeček (ODS): Antitržní návrh jde proti spotřebitelům

reklama

Děkuji za slovo. Já bych také navázal na kolegu. Je přece potřeba si uvědomit, že v zájmu producenta je malá konkurence, která mu umožní zvyšovat cenu produkce. Zájmem spotřebitele je co možná největší konkurence, která tlačí cenu potravin dolů a která přináší i větší kvalitu. Já jsem velmi pro, abychom kupovali české produkty, ale to musí být na základě svobodné volby, kterou si rozhodne každý občan České republiky sám. SPD, ani nikdo jiný, nám nesmí diktovat, co budeme v českých obchodech kupovat.

Anketa Vadí vám, že kandidát na ministra kultury Birke nemá vysokoškolské vzdělání? Vadí 32% Nevadí 68% hlasovalo: 2321 lidí

Po roce 1989 přišel do České republiky volný trh, který znamenal, že na pultech regálů máme nepřeberné množství zboží, které nikdo předtím nezažil. Můžeme si vybírat, co chceme dneska v supermarketech, i na internetu si může jakýkoliv občan České republiky vybrat, jestli svůj košík bude mít naplněn ze sto procent českými produkty, nebo nikoliv. Tak mu nechme tu svobodu volby, neberme mu ji. Nechme mu vybírat, co on potřebuje. Je to jeho volba. Jsou to jeho peníze a své peníze může každý utrácet za jakékoliv zboží, který si rozmyslí on sám, ne které mu bude vnucovat SPD.

Já tady chci chránit volný trh, který se tady po roce 1989 vybudoval. Tento antitržní návrh jde proti spotřebitelům, proti zájmům České republiky. Potravinová soběstačnost je podle mého názoru velmi nákladný projekt, který má více minusových bodů. I v době pandemie, i v době, kdy tady byla vlna, že si čeští občané chtěli nakupovat do zásoby potraviny, se nikdy nestalo, že by v českých obchodech bylo málo potravin. Nerozumím tomu, proč bychom museli být potravinově soběstační, jako nejsme soběstační v dnešní globální ekonomice v celé řadě dalších jiných sektorů.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Skopeček (ODS): Kdo nepoklekne ve jménu BLM, je na pranýři Skopeček (ODS): Babiš se snaží koupit hlasy komunistů šíleným návrhem státní banky Skopeček (ODS): V říjnových volbách budeme mít šanci zařídit se podle rady Andreje Babiše Skopeček (ODS): Sociální demokracie oprášila programové haraburdí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.